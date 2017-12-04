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اقتصاد وأسواق
وضع جحر أساس أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية بمصر
الإثنين 04 ديسمبر 2017 07:19 م
افتتاح أكبر منطقة لوجيستية وتجارية
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افتتاح أكبر منطقة لوجيستية وتجارية
المال خاص
وضع الدكتور، على المصيلحى، وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء، أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية حجر الأساس لمشروع داون تاون دلتا، وفق بيان.
وتأتى أهمية هذا المشروع باعتباره أول وأكبر منطقة تجارية و لوجيستية بمساحة تتعدى 340.000 متر مربع في مصر تقع خارج نطاق محافظتي القاهرة والاسكندرية وقد حصلت شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار علي المشروع بعد الفوز بالمزايدة التى أقامها جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وحضر الافتتاح الدكتور، ابراهيم عشماوى - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس، أشرف دوس - رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار (المطور التجارى للمشروع)، وشريف يونس - الرئيس التنفيذى لشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، وأحمد الدمرداش بدراوى - الرئيس التنفيذى لشركة مراكز للاستثمار العقارى.
زيتضمن مشروع داون تاون دلتا عدة مشاريع منها: مشروع مول طنطا والذى تقيمه شركة مراكز للاستثمار العقارى، وتحرص شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمارعلى إستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا في منطقة المخازن اللوجيستية للأدوية التي تساهم فى توفير الدواء للمواطن بالمنطقة، مناطق تجارية و لوجيستية تسهم فى خفض اسعار السلع وتحسين جودتها عن طريق توفير تكاليف النقل وتوفير متاجر الجملة، ومعارض ومراكز خدمة سيارات، ومراكز ادارية و طبية، ومناطق ترفيهية و فندق ونادى رياضي لخدمة رواد المنطقه التجارية، بالإضافة إلي مراكز تدريب حيث تؤمن شركة فيرنبرو جلوبال بضرورة الاستثمار فى الموارد البشرية.
من جانبه، قال المهندس، أشرف دوس - رئيس مجلس ادارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار: "تؤمن شركة فيرنبرو بأن مستقبل الاستثمار فى مصر يكمن خارج نطاق محافظتى القاهرة والاسكندرية نظرآ لاحتياج هذه المناطق للتنمية والاستثمار مما يخدم قطاع عريض من شعب مصر".
وأضاف "هذا المشروع يجب أن يؤخذ كنموذج يحتذى به بحيث يتم تطبيقه بجميع محافظات مصر مما يساعد على تنميتها وتوفير فرص عمل والرقى بالمستوى المعيشى لسكان المحافظات. ولذا، اخترنا أن تكون باكورة مشروعاتنا بمصر مشروع داون تاون دلتا والذي يقع بموقع متميز بمدينة طنطا".
وتأتى أهمية هذا الموقع من كونه يتوسط الدلتا التى يقطنها 42 مليون نسمة. وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه مصدر لتوفير فرص العمل لأبناء هذه المنطقة ناهيك عن ضبط الأسعار والارتقاء بجودة السلع نتيجة لوجود مناطق لوجيستية وأسواق عملاقة تدار بواسطة أحدث الأنظمة العالمية. وبالاضافة الى المميزات السابقة، تعتبرهذه المشروعات قاطرة للانتاج حيث توفر للمنتجين مخازن لوجيستية واسواق حديثة تساعد على توزيع منتجاتهم مما يشجع على ضبط الأسعاروزيادة الانتاج."
يهدف مشروع داون تاون طنطا إلى تعزيز اللامركزية بعيدًا عن القاهرة، وخلق عاصمة تجارية جديدة لمنطقه الدلتا وتحويلها إلى مركز تجاري عالمي في المستقبل مما يعمل على دعم التجارة الداخلية. ويتميز المشروع بقربه إلى أهم الطرق الحيوية التي تضمن حرية الحركة وسهولة الوصول منه وإليه من جميع المدن المصرية. يقع المشروع على بُعد 600 متر فقط من الطريق الدولي. من المقرر أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام 2020.
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