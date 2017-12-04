وزير الصحة يصدر حركة تعيينات جديدة لمسئولي الوزارة

"روفيدة" للمنوفية و"لبيب" للسويس" و"غنيمة" نائبًا لهيئة الإسعاف و"ووديع" مشرفًا على الإسعاف والرعاية الحرجة والعاجلة









أحمد صبرى









أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عدة قرارات تنظيمية من شأنها ضخ دماء جديدة قادرة على القيادة ووضع خطط عمل للنهوض بالمنظومة الصحية، حيث تضمنت القرارات تكليف الدكتورة روفيدة عبد الفتاح سلطان للعمل مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وتكليف الدكتور لبيب محمد كامل بتسيير أعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالسويس.



