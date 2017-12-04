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اقتصاد وأسواق
وزير الصحة يصدر حركة تعيينات جديدة لمسئولي الوزارة
الإثنين 04 ديسمبر 2017 07:10 م
أحمد عماد وزير الصحة
أخر الأخبار
أحمد عماد وزير الصحة
"روفيدة" للمنوفية و"لبيب" للسويس" و"غنيمة" نائبًا لهيئة الإسعاف و"ووديع" مشرفًا على الإسعاف والرعاية الحرجة والعاجلة
أحمد صبرى
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عدة قرارات تنظيمية من شأنها ضخ دماء جديدة قادرة على القيادة ووضع خطط عمل للنهوض بالمنظومة الصحية، حيث تضمنت القرارات تكليف الدكتورة روفيدة عبد الفتاح سلطان للعمل مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وتكليف الدكتور لبيب محمد كامل بتسيير أعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالسويس.
كما تم تكليف الدكتور مصطفى محمد غنيمة بتسيير أعمال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، وتكليف الدكتور شريف وديع بالإشراف على الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بديوان الوزارة، وهيئة الإسعاف المصرية للتنسيق فيما بينهما، بالإضافة إلى عمله الأصلى مستشارًا للوزير لتطوير الرعايات.
وزارة الصحة
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