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استثمار
منترا للصناعة والتجارة تضخ 100 مليون دولار استثمارات جديدة
الإثنين 04 ديسمبر 2017 06:12 م
هاني قسيس جديد
أخر الأخبار
هاني قسيس جديد
مدحت إسماعيل ودعاء محمود
قال هاني قسيس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، إن الشركة سوف تضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار، لإقامة مصنع للأحذية علي مساحة 100 ألف متر.
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر المال جي تي إم، أن الاستثمارات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبة ذاتية، ومقرر تصدير 90 % من حجم الإنتاج.
ولفت إلي أن تهريب المنتجات الخارجية للسوق المحلية يعد أكبر المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة، إضافة إلي مشكلة التمويل، مشيرا إلى ضرورة توسيع مبادرة توفير تمويل للمشروعات التى لا تزيد رأسمالها على 100 مليون حنيه، بفائدة 5%، وتساءل، باقي المصانع وأغلبها نزيد عن 200 مليون حنيه ازي هتكسب لما تحصل علي تمويل بفائدة أكبر من الربح المستهدف"؟
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