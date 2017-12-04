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اقتصاد وأسواق
السعيد: تحديث سنوي لخطة 2030 لمواكبة المتغيرات
الإثنين 04 ديسمبر 2017 06:12 م
وزيرة التخطيط صورة 3
أخر الأخبار
وزيرة التخطيط صورة 3
مدحت إسماعيل ، دعاء محمود
قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تسير فى هيكلة الاقتصاد المصري وفقاً لرؤية واستراتيجية 2030 التي تم وضعها بمشاركة من كافة الاطراف، فضلاً عن إنه يتم دائماً على تطويرات وتحديث سنوي لأهداف الاستراتيجية وأهداف الخطة قصيرة المدي لمواكبة المتغيرات المحلية والأقليمية، والدولية.
وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر "المال ـ جي ـ تي أم"، الذى عقد على مدار يومين، أن الاستراتيجية تستهدف فى الاساس معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد
ولفت إلى أن دعم المواد البترولية كان أكبر من الدعم الموجهة للتعليم والصحة، فضلاً عن الدعم لم يكن يصل الي مستحقيه، ومن ثم تم تنفيذ برامج دعم نقدي للاسرة الفقيرة بداية من تطبيق خطة الاصلاح لحماية تلك الفئة من تداعيات الإصلاح.
ولفت إلى أن يجري حالياً استكمال خطة رفع المؤسسات الحكومية لتقدم خدمات افضل للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم ميكنة 6500 مكتب صحة على مستوي محافظات وقري الجمهورية، ومن خلالهم يتم إعداد قاعدة بيانات على عدد المواليد والوفيات وأسباب الوفاة أيضاً،، إلى جانب تحديد عدد الحوادث فى كل محافظة ومن ثم يمكن لوزارة النقل تطوير الطرق المتسببة فى ذلك.
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