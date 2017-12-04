مقتل الرئيس اليمني السابق أهم موضوعات التوك شو الليلة

مقتل على عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق

رحاب صبحى :



تناقش برامج التوك شو مساء اليوم الاثنين عددا من القضايا الداخلية والخارجية أبرزها مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح اليوم ببلاده.



الانتخابات الطلابية موضوع "آخر النهار "



يستضيف برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح على شاشة "النهار" في الثامنة مساءً، شباب الجامعات، في لقاء خاص بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية.



ويناقش البرنامج كيف يفكر الشباب؟ وما مدى إدراكهم لواقع ومستقبل مصر؟ وما هي مشكلاتلهم؟ وكيف يمكن حلها؟ وما دور الاتحادات الطلابية في تقوية الجامعات؟ وما السر وراء الإقبال غير المسبوق عليها هذا العام؟.



"الحياة اليوم" يناقش مقتل على عبد الله صالح



يستضيف برنامج " الحياة اليوم " على قناة الحياة فى السابعة مساءً محمد الخمرى المحلل السياسيى ورئيس تحرير جريدة أيلاف اليمنية ،ومحمد القماتى وزير السياحة اليمنى الحالى فى الحوكمة الشرعية، وفقرة عن مقتل على عبد الله صالح الرئيس اليمنى السابق على بد الحوثيون .



"من ماسبيرو" يناقش خطة الإصلاح الإدارى على الأولى



يستضيف برنامج من ماسبيرو على القناة الأولى فى العاشرة والنصف مساءً ، هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة ، ويدور الحوار حول خطة الوزارة للاصلاح الادارى للدولة المصرية البرنامج تقديم شيرين الشايب وخالد سعد .



أحمد موسي على الهواء مباشرة بعد العودة من جيبوتى



فى الثامنة مساء الليلة يظهر الإعلامي احمد موسي فى حلقة جديدة من برنامجه "على مسئوليتى " على الهواء على شاشة صدى البلد ، بعد عودته من دولة جيبوتى وتصوير مجموعة حلقات من هناك .



وزير البيئة فى 90 دقيقة على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج" 90 دقيقة " بقناة المحور الفضائية ، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، فى الثامنة مساءً فى حوار عن المصارحة والمكاشفة عن حلول الحكومة لمواجهة أزمة القمامة فى القاهرة الكبرى والمحافظات.



ويكشف وزير البيئة خلال الحوار كواليس إنشاء شركة وطنية تدير ملف القمامة فى مصر بالإضافة إلى مصير الشركات الأجنبية سواء الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية والتى ينتهى عقدها فى العام الجارى.



ويطرح الباز مجموعة من القضايا والأسئلة الشائكة على وزير بيئة ومنها هل يوجد حلول حقيقية لأزمات البيئة فى مصر أم أننا وقعنا فى فخ التلوث بلا رجعة ومن المسئول عن أزمة القمامة الوزارة أم المحليات وماهى خريطة المناطق الخطرة وذات نسب التلوث المرتفعة.



كما يناقش الباز حقيقة وجود مدافن للمواد المشعة والمسرطنة فى مصر وهل يمكن أن يتحقق حلم "القاهرة مدينة نظيفة" ووإلى متى يظل المصريون يستنشقون الأتربة وعوادم السيارات فى الشوارع.



كما يعرض الباز رسائل المصريين إلى وزير البيئة وماذا يطلبون منه خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى تلقى إتصالات المشاهدين وإستفساراتهم عن مشاكل البيئة فى مصر.

