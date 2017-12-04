المركزي يسدد ملياري دولار لبنك AEIB والباقى هذا الشهر

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي المصري سدّد ملياري دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "AEIB"، اليوم، من قرض قيمته 3.2 مليار دولار حصل عليه المركزي من البنك الأفريقي.