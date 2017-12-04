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بنـــوك
المركزي يسدد ملياري دولار لبنك AEIB والباقى هذا الشهر
الإثنين 04 ديسمبر 2017 06:00 م
المركزي
أخر الأخبار
المركزي
خالد بدر الدين
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي المصري سدّد ملياري دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "AEIB"، اليوم، من قرض قيمته 3.2 مليار دولار حصل عليه المركزي من البنك الأفريقي.
وقالت وكالة رويترز، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي يعتزم سداد المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر الحالي.
البنك المركزى
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