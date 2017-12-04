EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
السعيد: توقعات بعودة معدل التضخم إلى 13% نهاية العام
الإثنين 04 ديسمبر 2017 05:48 م
هالة السعيد التخطيط
أخر الأخبار
هالة السعيد التخطيط
توقعت عدم اتخاذ إي إجراءات إصلاحية جديدة هذا العام
دعاء محمود و مدحت إسماعيل
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه عقب انتهاء شهر نوفمبر سوف تشهد نسب التضخم تراجعا كبيرا مع توقعات بعودة معدلات التضخم لمستوي 13% مع نهاية العام الحالي وهي نفس توقعات البنك المركزي
وتوقعت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي إم اليوم الاثنين عدم اتخاذ إي إجراءات إصلاحية جديدة هذا العام عقب آخر تحريك في ترشيد دعم الطاقة في 29 يونيه الماضي وذلك حتي استقرار معدلات النمو
ولفتت إلى أن لجنة السياسة النقدية مستقلة وتعمل بشكل عالي من الحيادية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا