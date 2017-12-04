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اتصالات وتكنولوجيا
89 % من الشركات المصرية تستخدم التسويق الإلكترونى
الإثنين 04 ديسمبر 2017 05:48 م
إيماركتينج إيجيبت
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إيماركتينج إيجيبت
محمد فتحى
قال أحمد ناجى، رئيس مجلس إدارة شركة "إيماركتينج إيجيبت" إن 89% من الشركات العاملة فى مصر تستخدم التسويق الإلكترونى بينما تبلغ نسبة الشركات التى لا تعتمد عليه 11% فقط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق تقرير"Digital Marketing Insights 2017" السنوى، والذى أصدرته شركة إيماركتينج إيجيبت، وأطلقت بالتزامن معه تقرير سوق الأعمال والشركات فى مصر.
ولفت ناجى إلى أن 52% من الشركات تخصص 50% أو أقل من ميزانياتها التسويقية للتسويق الإلكترونى.
وأوضح أن 17% منهم خصصوا له أقل من 10% من الميزانية، و 22% خصصت من 10 حتى 30%، فيما خصصت 13% من الشركات ما يتراوح بين 30 و 50% من ميزانيتها للتسويق الإلكترونى.
وأشار إلى أن معظم الشركات التى لا تعتمد على التسويق الإلكترونى تعتقد أنه لن يضيف جديدا بالنسبة لها، موضحا أن 35% منهم ترى انه لا حاجة للتسويق الإلكترونى نتيجة معرفة العملاء الجيدة بهم.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه الشركات، أشار ناجى إلى أن 86% منها يرى أن الحفاظ على العملاء الحاليين أكبر تحدى، فيما يرى 81% أن التعاقد مع عملاء جدد هو التحدى الأكبر بالنسبة لهم.
ويرى 72% من الشركات أن دراسة سلوك ومتطلبات العملاء هو أكبر تحدى بالنسبة لهم، و 57% أكدوا أن التحدى هو قياس العائد على الاستثمار فى التسويق "ROI"، وبينما يرى 53% أن تخطيط الحملات التسويقية أبرز التحديات.
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