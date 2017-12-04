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رياضة
مرتضى منصور يشن هجومًا جديدًا على العتال
الإثنين 04 ديسمبر 2017 05:41 م
مرتضى منصور يشن هجومًا جديدًا على العتال
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مرتضى منصور يشن هجومًا جديدًا على العتال
على المصرى
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، هجومًا جديدًا على هانى العتال، نائب رئيس القلعة البيضاء، خلال المؤتمر الصحفى، الذى انتهى منذ قليل، بمقر النادى، وحضره أعضاء مجلس الإدارة، وهم: أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وهاني زادة وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة.
وبدأ منصور المؤتمر بالاعتذار عن التأخر عن موعد بدايته، مرجعًا ذلك إلى جلسته مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ووجه الشكر للجمعية العمومية "المحترمة" للنادي، في ظل حضور عدد غير مسبوق وصل لنحو 44 ألف عضو.
وأكد مرتضى أن لائحة النظام الأساسي بنادي الزمالك التي اعتمدت في سبتمبر الماضي، تنص على تواجد لجنة للعضويات وفقًا للمادة 9 في اللائحة، ويترأسها أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وعضوية هاني زادة وأحمد مرتضى، والمستشار القانوني في النادي لمراجعة العضويات. وأضاف أن اللجنة أقرّت بوجود تزوير في بعض العضويات، ذاكرًا بعض الأسماء، منها مجدي حجاج خليل "مجدي العتال"، ونجله هاني، ونجلته.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة استبعد هاني العتال من الانتخابات، فضلًا عن وجود مذكرة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تفيد بتزوير عضويته، مضيفًا أن الأخير قام برفع دعوى قضائية للمطالبة بعودة عضويته وإدراجه ضمن كشوف المرشحين، وتم الحكم في الشق المستعجل بالرفض، واستعرض رئيس النادي مستندات الحكم الصادر من المحكمة برفض عودة عضويته.
وأوضح مرتضى منصور أن اللجنة الأوليمبية هي التي قررت عودة هاني العتال للانتخابات، قائلًا: "اللجنة الأوليمبية لا يحق لها الإقرار بعودة العتال بعد حكم المحكمة، وتقدم الزمالك بطعن ضد قرار عودة العتال، وتم إلغاء القرار الصادر بعودته في الشق المستعجل".
وقال منصور: إنه يحترم حسين السيد، مدير الكرة، وطارق يحيى المدرب العام، ومدحت عبدالهادي المدرب المساعد، وتم توجيه الشكر لهم، مؤكدًا أن هناك 5 أو 6 لاعبين لن يلعبوا كرة قدم في الزمالك مجددًا، ما دام رئيسًا للنادي.
وشدد على أن الحساب سيكون عسيرًا، وأنه تم توقيع عقوبة على اللاعبين بخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب، وعقوبة إضافية على محمد إبراهيم بزيادة 50 ألف جنيه للاعتراض على الحكم، وختم بأن نبيل محمود سيتولى منصب المدرب العام في الجهاز الفني، وأيمن حافظ مديرًا للكرة، وسيطالب حمادة أنور بالعمل مديرًا إداريًّا إذا وافق على العودة.
فى سياق آخر أصدر مجلس الزمالك بيانًا يرفض فيه وجود هاني العتال بمنصب نائب الرئيس، في المجلس الجديد، وقام جميع الأعضاء بالتوقيع على البيان، الذى جاء نصه كالتالى: "يتقدم رئيس وأعضاء المجلس بالشكر للجمعية العمومية بعد الحضور بأعداد كبيرة وبصورة حضارية وتم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في أكبر جمعية عمومية".
وأضاف البيان: "نظرًا لوجود حكم مؤقت بإدراج اسم هاني العتال في كشوف الناخبين، ووجود قضية منظورة أمام لجنة التسوية في الشهر الحالي، وبعد هجوم هاني العتال علينا مما يعد إساءة بالغة، رغم أننا نؤدي عملًا تطوعيًّا للزمالك ولا نتكسب منه، وإزاء كل تلك الظروف فإن مجلس الإدارة يؤكد أنه في حال صدور قرار لصالح هاني العتال، فإن المجلس يرفض التعامل معه، وسيتم العودة للجمعية العمومية، ولن نتعامل معه حاليًّا أو مستقبلًا".
نادي الزمالك
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