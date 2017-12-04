السعيد: إتاحة 9 خدمات عبر المحمول نهاية الأسبوع

هالة السعيد وزيرة التخطيط4

مدحت إسماعيل ودعاء محمود



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والأصلاح الاداري، اليوم الاثنين، إنه سيتم إتاحة 9 خدمات محلية جديدة للمواطنين عبر المحمول نهاية الأسبوع الجاري، منها خدمة التطعيمات للأطفال التي سيتم إتاحتها عبر إبلكيش منفصل خلال أيام.



وأشارت خلال كلمتها في مؤتمر المال جي تي إم إلى أنه بين الخدمات المقرر إتاحتها أيضا الحصول علي ترخيص محل تجاري ، ومعاينة العقارات.



وأضافت أنه تم الانتهاء من ميكنة 2.5 مليون حيازة زراعية بمشاركة وزارة الانتاج الحربي وشركة الخدمات التكنولوجية، وجاري استكمال باقي ميكنة القطاع الزراعي.

