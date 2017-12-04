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اتصالات وتكنولوجيا
الانتهاء من إنشاء مقر دائم للجامعة اليابانية نهاية 2018
الإثنين 04 ديسمبر 2017 04:24 م
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المال خاص
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، إن رئيس الجمهورية وجه بسرعة الانتهاء من إنشاء المقر الدائم للجامعة اليابانية، لتكون نموذجًا يحتذى به فى مجالي التعليم والبحث العلمي، من خلال توسعها فى العديد من المجالات الدراسية؛ منها دراسات السلام والعلوم السياسية فى المستقبل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم أثناء فعاليات الدورة السادسة عشرة، لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E.JUST)، الذي عقد صباح اليوم، الإثنين، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونيروكو سوزوكى، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأحمد الجوهرى رئيس الجامعة.
أشاد عبد الغفار بتجربة الجامعة المصرية اليابانية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وأنها تأتى تتويجًا للعلاقات المتميزة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن اجتماعه مع تاكيهيرو كاجوا، السفير الياباني بالقاهرة، ووافقا على بدء الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس فى الهندسة والإدارة.
أعرب الوزير عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية من خلال زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة المصرية اليابانية.
قالت فايزة أبو النجا، إنها سعيدة لحضور وزير التعليم الاجتماع، مؤكدة أنه مهم لدعم علاقات التعاون بين مصر واليابان فى المجالات العلمية والبحثية والتعليمية.
استعرض المجلس تقارير بدء الدراسة لأول مرة للماجستير والدبلوم فى علوم التراث كأول برنامج أكاديمى من نوعه فى مصر، وكذا مرحلة البكالوريوس بكليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والتى استقبلت أول دفعة من طلاب الثانوية العامة في سبتمبر الماضي، فضلا عن متابعة الإنشاءات الحالية بمقر الحرم الجامعى والذى يقام على مساحة 200 فدان بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.
كما عرض أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية، وأهم المشروعات البحثية التي تم تمويلها من المؤسسات المانحة الدولية والمصرية، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة فى دوريات علمية دولية ومؤتمرات عالمية إلى 1090 بحثًا خلال 7 أعوام الماضية، بالإضافة إلى قيام الجامعة بتسجيل 12 براءة اختراع فى مجالات هندسة الروبوتات والميكاترونيات، وهندسة التصميم الابداعى، وهندسة الطاقة، والبيئة، وعلوم الحاسب.
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