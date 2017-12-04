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اتصالات وتكنولوجيا
510 ملايين استثمارات صندوق تكنولوجيا المعلومات
الإثنين 04 ديسمبر 2017 04:18 م
صورة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 2017
أخر الأخبار
صورة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 2017
دعاء حسني وأحمد الدسوقي
قال أمين خير الدين، رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات المصرى "TDF"، إن رأسمال الصندوق 60 مليون دولار ما يعادل 265 مليون جنيه.
وكشف خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين، أن القيمة الحالية لاستثمارات الصندوق 410 ملايين جنيه، كما تم توزيع أرباح للمساهمين بنحو 100 مليون جنيه، مما يرفع تقييم الاستثمارات السوقي للصندوق إلى 510 ملايين جنيه، رغم المشاكل التى شهدتها السوق.
وأشار إلى أن عدد الشركات التى أسهم الصندوق بها، يصل إلى 23 فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
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