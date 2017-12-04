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بورصة وشركات
600 مليون جنيه أرباح النساجون الشرقيون خلال العام الماضي
الإثنين 04 ديسمبر 2017 03:43 م
صلاح عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون
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صلاح عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون
دعاء محمود ومدحت إسماعيل:
قال صلاح عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون، إن شركته حققت 600 مليون صافي ربح خلال العام المالي الماضي وبزيادة 44% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف خلال الجلسة الثانية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي إم اليوم الإثنين، أن الشركة تستهدف التوسع في حجم استثماراتها خلال الفترة المقبلة عن طريق إنشاء مصنع جديد للسجاد يستوعب 12 ماكينة جديدة علي أحدث تكنولوجيا، موضحا أنه جار تجهيز مصنع آخر لصناعة سجاد الصلاة ومن المقرر تشغيله 2018.
ولفت العضو المنتدب لشركة النساجون إلي أنه يعتزم زيادة الحصة السوقية للشركة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا.
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