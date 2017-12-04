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نقل وملاحة
اتحاد جميعات التنمية الاقتصادية ينظم مؤتمرًا لتحسين جودة العمل
الإثنين 04 ديسمبر 2017 03:41 م
فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصاديةش
أخر الأخبار
فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصاديةش
بالتنسيق مع GIZ الألمانية
نادية صابر
نظم اتحاد جميعات التنمية الاقتصادية FEDA بالتعاون مع جميعات المستثمرين بمدن القناة الثلاثة وتحت إشراف مؤسسة GIZ الألمانية مؤتمر اليوم للتعريف ممثلي القطاع الخاص والعام بمبادرة خطوة "لتحسين جودة العمل".. تحت عنوان خطوة.. الطريق الي بيئة عمل أفضل.
ومن جانبه قال المهندس محمد طوسون خبير GFA بمشروع الوصول لسوق العمل ان مبادرة خطوة قامت بدراسة ميدانية علي 100 شركة و300 عامل بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمدن القناة الثلاثة لتحديد جودة الوظائف بمنطقة قناة السويس وتوصلت تلك الدراسة الي 67% من عمال تلك الشركات غير راضي، مما دفع تنفيذ مبادرة خطوة لتحسين العناصر الاساسية لجودة العمل في الشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي بمثابة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وقال إن مبادرة خطوة تتكون من ورش عمل لتنمية المعارف لدي الشركات وبالاضافة الي برامج تدربيبة واقامة مسابقه بين الشركات لتنمية مهاراتهم موضحا ان هناك برنامج تدريبي لتطوير مهارات الاشراف من خلال خطوة لتحسين جودة العمل اذ تهدف خطوة الي رفع الوعي باهمية حسين جودة الوظائف وبناء علاقات وثيقة بين العمال والشركات.
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