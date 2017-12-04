أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 5 ديسمبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان



ــ حدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب جلسة غدا الثلاثاء، لإقرار بعض القوانين، ويذكر أن عدد القوانين 6، أبرزها قوانين الطائرات اللاسلكية، والهيئات الشبابية، وتعديل قانون المواريث، ونائب الوزير، وطالب "عبد العال" النواب بحضور الجلسة لإقرار القوانين.



يناقش مجلس النواب غدا مجموعة من المقترحات المقدمة للجنة الشكاوى، واحتوت أغلبها على طلبات للجماهير من بينها إنشاء «كبارى» أو رصفها أو تطويرها، أو إنشاء مركز شباب، وكذلك توصيل خدمات الصرف الصحى ، وتقدم النائب أحمد همام، بمقترح لرصف بعض الطرق فى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكذلك زكريا حسان، لإنشاء كوبرى علوى على النيل يربط جزيرة البوحة بالطريق الزراعى الغربى بسوهاج وأسيوط، وغيره، وتنوعت المقترحات التى سيناقشها المجلس أيضا، بين إنشاء مركز شباب قرية بالصليبية، ومجلس قروى شوشة مركز سمالوط بمحافظة المنيا تقدم به النائب سمير رشاد أبوطالب، وكذلك مقترح النائب بسام فليفل بشأن تنجيل الملاعب، ومقترح من النائب جمال كوش لدعم مركز شباب الرملة وبعض المراكز الأخرى بالقليوبية بأجهزة الجيم والأثاث، وشملت المقترحات كذلك، رصف وازدواج مدخل طلخا طريق المقابر، واستكمال رصف طريق البحر ما بين ميت الكرماء وطلخا بالدقهلية، وفتح مزلقان الجونة البحرية وأبو نعاسة التابعين لمحطة بهوت.



ــ تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، غدا الثلاثاء ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أزمة تقنين الأوضاع بالمساكن التابعة للمجتمعات العمرانية ، وتناقش اللجنة في اجتماعها، مشروع القانون المقدم النائب ممدوح الحسينى بشأن معاناة المواطنين الذين حصلوا على موافقات لتقنين أوضاع مساكنهم بمعرفة جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدم تمكنهم من استكمال باقى إجراءات التقنين، وذلك بسبب عدم التسعير والامتناع عن استلام مستحقات الدولة ، كما تناقش اللجنة، أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تقاعس المحافظات عن تقنين الأراضى المقام عليها مساكن المواطنين ومنافعها منذ عشرات السنين في ظل وجود القوانين المنظمة لذلك مما يعرض المواطنين للحبس ويهدر على الدولة مستحقات مالية كبيرة.



وزراء وحكومة



ــ وافق مجلس الوزراء، على الطلب الذي قدمه النائب رضا البلتاجي النائب عن دائرة حلوان عن حزب المصريين الأحرار، بشأن حل مشكلة سكان مستعمرة حلوان، الذين يقطنون بالمنطقة منذ عام 1948، وهي منطقة تابعة لشركة الحديد والصلب بحلوان ، وسيتم غدا الثلاثاء مقابلة وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، لبحث حل عادل يرضي الطرفين ،حيث أن عدد المواطنين المتضريين يبلغ 1500 فرد.



ــ تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء ، تقرير لجنه حقوق الإنسان برئاسة النائب "علاء عابد " والخاصة بالزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لسجن برج العرب بمحافظه الإسكندرية منتصف أكتوبر الماضي، وذلك لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم، ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة التأهيل لهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون.



أحزاب وحركات ونقابات



ــ تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها غدًا الثلاثاء، لفحص حلقة برنامج "صح النوم" الذى يقدمه محمد الغيطى على قناة "ال تى سى" لبحث ما قد يكون قد شابها من مخالفات مهنية وقانونية، حينما استضافت الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الأسبوع الماضى ، وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى، إن الحلقة احتوت على تدليس على المشاهدين باستضافة أحد الأشخاص على أنه مؤرخ "يفتح النار على التاريخ" واتضح أنه ليس مؤرخا، وجاء فى مواجهته شيخ المؤرخين الدكتور عاصم الدسوقى، وأضاف أنه قد شابت الحلقة إهانات لشيخ المؤرخين، كما شابت الحلقة إساءات لطقوس الديانة اليهودية، وتضمنت سب وقذف وبث إسرائيليات تتضمن معلومات غير صحيحة عن التاريخ الفرعونى ، كما تناقش اللجنة أيضا شكوى النائبة غادة صقر؛ التي تقدمت بها ضد كل من "قناة دريم وصحف الوفد واليوم السابع والجمهورية، وبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى عبر قناة صدى البلد بتهمة إهانتها وبث ونشر معلومات مغلوطة عنها.



ــ تعقد الجامعة العربية غدا، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين، لبحث سبل التصدي لقرار أمريكي متوقع يمس بمكانة مدينة القدس ، وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في تصريحات صحفية، إنه تقرر عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد، بناءً على طلب فلسطين لبحث التطورات التي تمس بمكانة القدس.



ــ يسافر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى الكويت، الثلاثاء ،لحضور فعاليات القمة الخليجية، وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن رئيس المجلس تلقي دعوة لحضور فعاليات القمة الخليجية باعتباره ضيفا وليس مشاركا.



ــ ينظم النادي السياسي لحزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، ندوة بعنوان «الإرهاب.. بين التشريع والأحزاب» في السابعة مساء غدا الثلاثاء ويشارك في الندوة المهندس أكمل قرطام والدكتور بشرى شلش الأمين العام ونواب الحزب بالبرلمان وسوف يتحدث المستشار محمد عبد المولى نائب رئيس الحزب.



جامعات



ــ تتلقى جامعات الجمهورية، اليوم الاثنين، الطعون على المرشحين بالانتخابات الطلابية التى انطلقت الأسبوع الماضى، على أن تفحص اللجنة المشرفة على الانتخابات الطعون غدا الثلاثاء، وتعلن الكشوف النهائية 6 ديسمبر =، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى الكليات الخميس 7 ديسمير، والجولة الأولى للانتخابات 10 ديسمبر المقبل، وجولة الإعادة 11 ديسمبر، و12 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و13 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ومساعديهم على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية فى 14 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد على مستوى الجامعة.



ــ تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، غدا الثلاثاء، حلقة نقاشية جديدة من حلقات منتدي السياسات الذي تنظمه الكلية، وذلك بعنوان: "الاستثمار في مصر: الجديد في السياسات والإجراءات ، ويتحدث في الحلقة النقاشية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتقام في الساعة الرابعة عصراً بقاعة الدكتور عبد الملك عودة بالكلية. ويدير الحلقة الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



ــ تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة محاضرة علمية غدا الثلاثاء، تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تحت عنوان: "جرائم النشر وخطورتها على المجتمع ومؤسسات الدولة " ، يلقي المحاضرة المستشار الدكتور محمد سمير أبوطه نائب رئيس محكمة النقض وهو ما يضفي عليها جانبا تخصصيا يقدم لطالب الإعلام الإطار التشريعي الذي ينبغي أن يكون على دراية كاملة بها عندما يمارس مهنت