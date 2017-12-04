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اقتصاد وأسواق
النساجون: الإطار التشريعي غير مناسب للمستثمر الصناعي
الإثنين 04 ديسمبر 2017 03:28 م
صلاح عبد العزيز - مؤتمر المال جي تي إم
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صلاح عبد العزيز - مؤتمر المال جي تي إم
دعاء محمود و مدحت إسماعيل
قال صلاح عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون، إن شركته لديها القدرة في السيطرة علي تمويل شراء الماكينات والخامات في ظل تزايد الأسعار بسبب توافر مصدر لها للعملة الصعبة ناتج عن التصدير، موضحا أن القطاع مستمر في عمله رغم التحديات التي يواجهها.
وأضاف خلال الجلسة الثانية في اليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي نظمته المال جي تي إم، إن الإطار التشريعي والقوانين في غير صالح المستثمر الصناعي، وتؤثر بالسلب علي بيئة العمل، لافتا إلى أن هناك انخفاضا في نسبة دعم الصادرات.
وطالب عبد العزيز الحكومة بالاهتمام بتطوير التعليم الفني وتقديم مزيد من التسهيلات لشركات الصناعة سواء في التراخيص وإجراءات إقامة المصانع لأنها الوجهة الحقيقية للاستثمار، مؤكدا أن تعثر المستثمر المحلي يؤدي لابتعاد المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في هذا القطاع بمصر.
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