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استثمار
السويس للتنمية: إحجام المركزي عن تمويل الأراضي عقبة للقطاع الصناعي
الإثنين 04 ديسمبر 2017 03:16 م
عمرو حسب الله - السويس للتنمية
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عمرو حسب الله - السويس للتنمية
دعاء محمود ومدحت إسماعيل
قال عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، إن هناك عدة صعوبات تواجه القطاع الصناعي، أولها إحجام البنك المركزي عن تمويل الأراضي، مؤكدا أن أساس عمل المستثمرين في هذا القطاع هو الأراضي.
وأضاف خلال الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي نظمته المال جي تي إم، أن الأزمة الثانية هي الإطار التشريعي والبيروقراطية، موضحا أن هناك مشكلة خطيرة وهي المنافسة، فالمشرع - وهي وزارة الصناعة- تمثل لنا المنافس وتضع أعباء حقيقية على القطاع.
ولفت إلى أن المشاكل الموجودة في المدن الصناعية أعلى من أي قطاع، وبالرغم من ذلك تحقق أرباحا جيدة، متمنيا تحقيق أرباح أقل بشرط وضع تشريعات واضحة.
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