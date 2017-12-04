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اقتصاد وأسواق
المصيلحي يمهل البقالين لسداد تأمين السلع التموينية.. بشروط
الإثنين 04 ديسمبر 2017 03:15 م
علي المصيلحي 5556
أخر الأخبار
علي المصيلحي 5556
محمد مجدي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية على هامش وضع حجر الأساس لمشروع داون تاون طنطا، إنه سيتم مد مهلة تسديد المبلغ التأميني الخاص بحصول بقالي التموين على السلع التموينية.
وأكد المصيلحي أنه من المقرر انتهاء المهلة يوم 7 ديسمبر الجاري والتي يتم بموجبها دفع بقال التموين 25% من قيمة السلع التي يحصل عليها ويتم طرحها على البطاقات التموينية.
يشار إلى أن وزارة التموين أصدرت قرارا في نوفمبر الماضي، يلزم بقالي التموين بدفع 25% من قيمة السلع وذلك بداية من يوم 7 نوفمبر إلي 7 ديسمبر الجاري، وقوبل القرار برفض غالبية بقالي التموين البالغ عددهم 33 ألف بقال تمويني.
وشدد المصيلحي على أن المهلة الجديدة التي سيتم مدها ستكون على أساس أن يدفع البقال التمويني 100% قيمة السلع التي يحصل عليها، مؤكدا أنه لن يحصل البقال التمويني على سلعة قبل دفع ثمنها.
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