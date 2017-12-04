رويترز نقلا عن إذاعة للحوثيين: مقتل عبد الله صالح

مقتل عبد الله صالح



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قالت وكالة رويترز، نقلا عن إذاعة تابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح قُتل، لكن لم يتأكد بعد نبأ وفاته من مصدر مستقل.



ونفى الحزب الذي يتزعمه صالح، في تصريح لرويترز، مقتله قائلا إنه لا يزال يقود الاشتباكات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء.



ولم يتسن بعد معرفة مكان صالح الذي لم يظهر للعلن منذ ورود تقارير عن مقتله.



بينما قال سكان إن مقاتلين حوثيين فجروا منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بوسط العاصمة صنعاء اليوم الإثنين وإن مكانه غير معروف.



وخسر أنصار صالح أراضي في اليوم السادس من قتال شرس مع الحوثيين المتحالفين مع إيران، وكان صالح متحالفا مع الحوثيين في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.