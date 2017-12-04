ملامح خطة توسعات النساجون الشرقيون خلال 2018





إنجى الديوانى: 12 مليون يورو إجمالى الاستثمارات.. 6 منها لحورس.. و1.28 لإفكو.. و1.7 لماك.. و850 ألف للمنسوجات





تنفيذ 12 نولا فى مصنع الموكيت حتى نهاية 2018 بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و36 ألف متر يوميًا





إنشاء مصنعي سجاد فى المنطقة الحرة بالعاشر

كتب - أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت :

تخطط شركة النساجون الشرقيون للسجاد الوصول بحجم استثماراتها إلى 14 مليون دولار، ما يعادل 12 مليون يورو خلال العام المالى الحالى 2017/2018، وذلك عبر التوسع في الشركات التابعة وشراء أنوال وماكينات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ومواكبة النمو المتزايد في الأسواق العالمية والتطور التكنولوجي.

وأعلنت إنجى الديوانى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة أن "النساجون" رفعت حجم الاستثمارات من 10 ملايين يورو إلى 12 مليونًا خلال العام الحالى، لتنفيذ خطط وتوسعات الشركات التابعة في مصر وهي "موكيت ماك، والمصرية للألياف (افكو)، وألياف النساجون الشرقيون".

واستعرضت "الديوانى" فى تصريحات لـ "المال"، ملامح خطة الشركة في ضخ الاستثمارات والمتمثلة في استكمال عملية تدشين مصنع حورس للسجاد والموكيت، المقام على أرض "ماك" – شركة تابعة - بمدينة العاشر من رمضان الذى استحوذ على نصيب الأسد بنحو 6 ملايين يورو من إجمالى الاستثمارات المرصودة.

يذكر أن الشركة اشترت قطعة أرض تبلغ مساحتها 34.1 ألف متر بقيمة 54.1 مليون جنيه من شركة ماك، والتى تملك النساجون نحو 58.3 % من أسهمها، لاستخدامها فى بناء المصنع الذي سيركز على صناعة السجاد، بالإضافة إلى مركز تجهيزات ومخزن.

وأضافت أن الخطة كانت تستهدف فى البداية تشغيل من 8 إلى 10 أنوال بمصنع حورس، لكنها رفعت العدد إلى 12 نولا يمتد تنفيذها حتى نهاية 2018، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و36 ألف متر يوميًا، موجهة للسوق المحلية.

أما عن توسعات المصرية للألياف (افكو) فأشارت إلى أن الشركة ضخت 2 مليون دولار ما يعادل 1.7 مليون يورو خلال العام الماضى، وتعاقدت خلال العام الحالى على ماكينتين من الصين وألمانيا بنحو 1.5 مليون دولار ما يعادل 1.28 مليون يورو، وذلك لإنتاج أصناف جديدة للسوق المحلية.

وأكدت أن «إفكو» لجأت إلى التجديد فى مصنعاتها بإنتاج قصات حديثة على شكل "ورد وديناصورات وغيرها"، لتحقيق طفرة فى المبيعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا للتراجع الذى لحق بها خلال فترة ما بعد التعويم، بسبب ارتفاع الأسعار بنحو 60-70%.

ولفتت إلى أن الماكينات الجديدة يتم تشغيلها تجريبيًا حاليًا فى مصنع الشركة بالصين قبل شحنها إلى مصر، متوقعة بدء الإنتاج الفعلى لها فى السوق المحلية فى يناير 2018.

وعن باقى توسعات الشركات، أعلنت أن "ماك" تعاقدت على ماكينات طباعة بـ 2 مليون دولار، بما يعادل 1.7 مليون يورو، وفى انتظار وصولها خلال الفترة المقبلة، فيما تعاقدت "ألياف النساجون" على نول منسوجات من ألمانيا يقدر بنحو مليون دولار، ما يعادل 850 ألف يورو.

وأعلنت أن «النساجون انتر ناشيونال» تخطط أيضًا لإنشاء مصنعين للسجاد فى المنطقة السادسة بالعاشر من رمضان، وهى منطقة حرة الخاصة، تمتلك فيها الشركة 187 ألف متر مربع، استغلت منها ثلثى المساحة فى تنفيذ مصنع خيوط و3 مخازن، دون الإفصاح عن تفاصيل جديدة في هذا الشأن.

وفيما يخص استثمارات مصنع أمريكا، قالت إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال شركة "النساجون الشرقيون أمريكا (سفنكس) من 15 مليون دولار إلى 27 مليونًا، بزيادة 12 مليونًا، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق الأمريكي والقدرة على المنافسة، مع عدم مساهمة النساجون للسجاد مصر في تلك الزيادة نظراً للتوسعات التي تقوم بها الشركة في السوق المحلي.

ومن المقرر أن تفتح النساجون الشرقيون باب الاكتتاب في تلك الزيادة لغير المساهمين بالشركة التابعة على أن تتم الزيادة بالقيمة العادلة للسهم، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية مع توصية إدارة الشركة بإعطاء أولوية في الإكتتاب لمن يرغب من مساهمي شركة النساجون الشرقيون مصر.

يشار إلى أن رأسمال شركة النساجون الشرقيون المصدر يبلغ 450 مليون جنيه، موزع على 450 مليون سهم، منها 428 مليون جنيه أسهم نقدية، و21 مليون جنيه أسهم عينية، قيمة السهم الواحد جنيه.