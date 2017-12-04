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اقتصاد وأسواق
تقرير: 66% من الشركات تمتلك إدارات تسويق إلكتروني
الإثنين 04 ديسمبر 2017 02:34 م
التسويق الإلكتروني 225
أخر الأخبار
التسويق الإلكتروني 336
محمد فتحى
كشف تقرير سوق الأعمال والشركات فى مصر، الذى أطلقته شركة "E-Marketing Egypt" بالتزامن مع إطلاق تقرير"Digital Marketing Insights 2017" السنوى، أن 66% من الشركات التى تستخدم التسويق الإلكترونى تمتلك إدارة تسويق خاصة بها داخل الشركة، بينما تعتمد 14% من الشركات على الـ"Out Sourcing"، فيما تعتمد 20% من الشركات على الاثنين معا.
وحول أكثر أدوات التسويق الإلكترونى استخداما – وفقا لتقرير سوق الأعمال - قال أحمد ناجى، رئيس مجلس إدارة شركة "إيماركتينج إيجيبت" إن إدارة صفحات السوشيال ميديا تمثل نحو91% مقابل 86% للحملات الإعلانية على السوشيال ميديا، متابعا أن 26% تعتمد على الـ SEO أو 24% على الـ SEM.
وأضاف أن 23% من الشركات تستخدم الحملات التسويقية عبر البريد الإلكترونى "E-mail Marketing" و 18% تستعين بإعلانات الرسائل النصصية "SMS Ads" و 8% تعلن عبر تطبيقات المحمول.
وفيما يتعلق بالاستثمار فى حملات التسويق الإلكترونى، قال إن 29% من الشركات تعتمد على الحملات الممولة، و 27% منها يعتمد على الـ"Organic Campaigns"،فيما يعتمد 44% على الاثنين معا.
وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوى"Digital Marketing Insights 2017" والذى أصدرت شركة إيماركتينج إيجيبت من خلاله تقريرها السنوى الثامن حول رؤى التسويق الإلكترونى فى مصر، ويهدف إلى الإسهام فى تكوين رؤية متكاملة عن كيفية التسويق عبر الانترنت والشبكات الاجتماعية.
التسوق الإلكتروني
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