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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: إقامة مناطق لوجستية لتنمية ليبيا والسودان
الإثنين 04 ديسمبر 2017 02:31 م
وزير التموين المصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين المصيلحي
المال ـ خاص:
كشف الدكتور علي المصيلحي أنه تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على تخصيص قطع أراضي لإقامة مناطق لوجستية في عدد من المحافظات الهامة قريبا جدا.
وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، لوضع حجر الأساس لمشروع داون تاون طنطا، إن تلك المناطق هي في العجمي بالإسكندرية لخدمة الساحل الشمالي، ومنطقة أخري في مطروح لخدمة إعمار ليبيا ومنطقة مماثلة بالقرب من مطار الأقصر لخدمة أسوان والسودان.
وأوضح أن هناك مناطق أخري لوجستية يتم إقامتها في كل من المنوفية والبحيرة وقنا وأسيوط وبني سويف.
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