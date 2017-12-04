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سيــارات
%36 تراجعا بمبيعات الشاحنات خلال أكتوبر
الإثنين 04 ديسمبر 2017 02:24 م
شاحنات
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شاحنات
الشاحنات المتوسطة نتجو من الهبوط وتحقق نموا بـ3%
شريف عيسى:
أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "إميك" عن أكتوبر تراجعاً فى أداء مبيعات الشاحنات بنسبة 36.2%، بعد بيعها 1940 شاحنه، مقابل 3043 وحدة خلال نفس الشهر من 2016.
كما انحفضت مبيعات القطاع على مدار الشهور العشر الأولى من 2017 بنسبه 38.5%، ليكتفى القطاع ببيع 18 ألفاً، و924 وحدة، مقابل 30 ألفاً، و654 شاحنة خلال العام الماضى.
ووفقاً لمؤشرات "اميك"، تراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بـ 30.7%، بإجمالى 17 ألف شاحنة، مقابل 24 ألفاً و548 وحدة خلال 2016.
كما انخفض أداء مبيعات الشاحنات المستورد على مدار تلك الفترة بـ 68.5% لتكتفى ببيع 1924، بعد الطفرة التى حققتها خلال العام الماضى بعد بيعها 6106 شاحنه.
وأنهت شاحنات "بيك آب" أعمالها خلال الشهور العشر الأولى من 2017، على تراجع بلغ 34.6%، بإجمالى 13 ألفاً، و205 مركبة، مقارنه بمبيعات العام السابق والتى قدر إجماليها بـ 20 ألفاً، و193 وحدة.
وتراجعت مبيعات الشاحنات الخفيفة بـ 51%، بإجمالى 695 سيارة، كما هوت مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة بنسبة 39% لتسجل مبيعاتها 3541 وحدة.
أما عن فئة الشاحنات الثقيلة، فتراجعت بنسبة 51% لتتكتفى ببيع 714 شاحنة، لتصبح بذلك أكثر فئات النقل تضرراً من تراجع مبيعات القطاع.
فيما نجت الشاحنات المتوسطة من الركود بعد تمكنها من تحقيق نمو قدره 3.1%، بعد تمكنها من تسليم 131 وحدة، مقابل 127 مركبة خلال 2016.
واحتلت شيفورليه صدارة مبيعات الشاحنات بإجمالى 15.7 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت 82.9%، فيما حلت نيسان فى المركز الثانى بإجمالى 839 وحدة، بحصة سوقية 4.4%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب MCV مرسيدس والتى تمكنت على مدار 10 أشهر من بيع 718 وحدة، لتصل حصتها 3.8%.
واستحوذت سوزوكى على المركز الرابع بإجمالى 555 وحدة، بحصة سوقية بلغت 2.9%، أما المركز الخامس فكان من نصيب ميتسوبيشى والتى تمكن من بيع 486 شاحنه، بحصة سوقيه قدرت بـ 2.6%.
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