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سيــارات
سوزوكى تقتنص 25% من مبيعات اﻷتوبيسات
الإثنين 04 ديسمبر 2017 02:24 م
سوزوكى
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أحمد عوض
اقتنصت سوزوكي 25% من مبيعات اﻷتوبيسات خلال الشهور العشرة اﻷولى، مسجلة بيع 2712 أتوبيس، من إجمالي المبيعات - التي بلغت 10814 وحدة؛ وتبعتها "تويوتا" بحصة 15.5% بعد تمكنها من بيع 1996 أتوبيسا.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن "أميك"؛ جاءت "كينج لونج" فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 16.3% مسجلة بيع 1545 أتوبيسا، وتليها "شيفروليه" بحصة 14.3% بواقع 1545 وحدة، وحلت "مرسيدس mcv" فى المرتبة الخامسة بحصة 9.9% مسجلة بيع 1068 وحدة.
واحتلت بايك فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 4%، بعد تمكنها من بيع 593 أتوبيس، وتبعتها "ميتسوبيشي" بحصة 3% بواقع 340 وحدة، وتليها "كاري" بحصة 2.9% مسجلة بيع 319 وحدة.
وجاءت "فولفو" فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية 0.5% مسجلة بيع 56 أتوبيس، وتبعتها "هيونداي" بحصة 0.5% بواقع 51 وحدة، كما حلت ايفكو فى المرتبة اﻷخيرة بنحو 3 أتوبيسات فقط.
واستحوذت سوزوكي «SUZUKI/Microbus» على 58% من مبيعات ميكروباصات النقل "Transport Micro Micro"، بعد تمكنها من بيع 2712، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من اﻷتوبيسات التي بلغت 4630 وحدة خلال العشرة أشهر اﻷولي من العام الحالي.
وجاءت شيفروليه" Chevrolet - N300" فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 21% من مبيعات "Transport Micro" - بعد تمكنها من بيع 968 وحدة، وتليها بايك"BAIC - MZ40" بحصة 13% بواقع 593 وحدة، وتبعتها كاري «Karry - Q22» بحصة 7% بواقع 319 وحدة، وبلغت مبيعات بريليانس "Brilliance - X30"، نحو 33 وحدة بحصة 1%، و عدد 5 أتوبيسات من "Brilliance - Jinbei".
وجاءت كينج لونج "King Long -SXQ6500" فى صدارة مبيعات مبيعات ميكروباصات النقل"Transport Micro" بحصة سوقية 50% مسجلة بيع 1763 وحدة من إجمالى مبيعات الفئة من الميكروباصات التى بلغت 3550 وحدة.
واحتلت مبيعات تويوتا "Toyota Hiace" المرتبة الثانية بحصة سوقية 37% بعد تمكنها من بيع 1301 ميكروباص، وتبعتها بريليانس "Brilliance - JINBEI" بحصة 9% مسجلة بيع 316 وحدة، وتليها شيفروليه "Chevrolet - GM- QKR Bus" بحصة 4% بنحو 156 وحدة، كما بلغت مبيعات بريليانس Brilliance - JINBEI H2، نحو 14 أ ميكروباص.
وتصدرت شيفروليه "GM- NPR66L"؛ قائمة مبيعات أتوبيسات النقل "Transport Mini" بحصة سوقية 51% مسجلة بيع 300 وحدة، من إجمالي المبيعات، التي بلغت 583 أتوبيس، وتبعتها ميتسوبيشي "Mitsubishi - GB CRUISER GLS" بحصة 31% بعد تمكنها من بيع 178 وحدة، وتليها "Mitsubishi - GB CRUISERGLS" بحصة 9% بواقع 51 وحدة.
وبلغت مبيعات مرسيدس mcv "MCV 240" نحو 38 وحدة لتستحوذ على 6% من مبيعات Transport Mini، وسجلت نحو 13 وحدة من طراز " MCV 260R".
وبحسب "أميك"؛ وسجلت مبيعات اﻷتوبيسات تراجعًا بنسبة 42%، لتسجل بيع 10 آلاف و814 أتوبيسًا مقارنة بـ 18 ألفًا و 740 وحدة، لتهوى مبيعات اﻷتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 53.9% بواقع 5.2 أتوبيس مقابل 11.4 ألف، كما انخفضت مبيعات اﻷتوبيسات المستوردة بنسبة 24.2% لتصل إلى 5.5 وحدة مقارنة بـ 7.3 ألف.
ويعود التراجع العنيف في مبيعات اﻷتوبيسات إلي تراجع أداء ميكروباصات النقل الصغيرة "Micro Micro"، بنسبة 52.2% مسجلة بيع 4.6 ألف وحدة مقابل 9.6 ألف أتوبيس، كما هوت مبيعات فئة الميكروباص النقل Transport Micro، بنسبة 35% لتصل إلى 3.5 ألف ميكروباص مقارنة بـ 5.4 ألف.
في المقابل، قفزت مبيعات ميكروباصات السياحي "Tourism Micro " لتصل إلى 1.3 ألف مقابل 660 وحدة، فيما هبطت مبيعات الميني باص النقل "Transport Mini"؛ بنسبة 61.5% مسجلة 583 أتوبيس مقارنة بـ 1517، وسجلت مبيعات الميني باص السياحي "Tourism Mini" نحو 155 وحدة مقابل 302.
وبلغ إجمالي مبيعات أتوبيسات النقل المتوسطة " Transport Midi"- نحو 212 أتوبيسا مقارنة بـ 542%، فيما توقفت مبيعات أتوبيسات "Transport Maxi-City" عند مستوى 45 أتوبيسا خلال تلك الفترة.
ويوضح الجدول التالي، قائمة اﻷتوبيسات اﻷعلى مبيعًا خلال الـ 10 أشهر اﻷولي من 2017:
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