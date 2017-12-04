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استثمار
هانى قسيس : رجال الأعمال يعرضون عن الاستثمار الصناعى
الإثنين 04 ديسمبر 2017 02:17 م
هاني قسيس
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هاني قسيس
دعاء محمود - مدحت إسماعيل:
قال هاني قسيس، رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة " منتزا"، إن قطاع الاستثمار الصناعي، ينظر إليه فى مصر علي أنه قطاع " ساذج"، ومن ثم لا تجد الكثير من رجال الأعمال يضخ استثماراته في الصناعات، مضيفا أن التوجه الحالي أصبح في الاستثمار العقاري و"العقارات لن تنهض بالبلد "، ولابد من التنافس في الصناعات.
و أشار - خلال كلمته في الجلسة الثانية لمؤتمر "المال جي تي إم" بمناسبة صدور مؤشر "ceos" - إلى أن شركته عند بداية عزمها الاسثمار في قطاع الصناعة، اعتمدت علي عدم التوقف عند المشكلات المعروفة، سواء فيما يخص البئية والتشريعات وغيرها، والعمل علي الفرص المتاحة والاستفادة منها قدر الإمكان ، لافتا إلي أنه لاتوجد منافسة قوية في القطاع الصناعي.
وأوضح أن شركته بدأت في إنشاء مصنع في مدينة الاثاث بدمياط علي مساحة 200 ألف متر.
يشار إلي أن الجلسة تناقش مشكلات الحصول علي الأراضي والتراخيص الصناعية، وتقييم الخريطة الاستثمارية الجديدة، فضلا عن مناقشة رؤية القطاع الصناعي التشريعات والتيسيرات الحكومية الجديدة.
الاستثمار العقاري
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