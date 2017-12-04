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سيــارات

العلامات اليابانية تستحوذ على 46 % من مبيعات اﻷتوبيسات

"العلامات الصينية" تحد من تراجع مبيعات قطاع الأتوبيسات
"العلامات الصينية" تحد من تراجع مبيعات قطاع الأتوبيسات
"العلامات الصينية" تحد من تراجع مبيعات قطاع الأتوبيسات

الصينية تستحوذ على 28%.. والكورية تتوقف عند 51 وحدة

أحمد عوض:

استحوذت العلامات اليابانية علي نسبة 46.6% من مبيعات اﻷتوبيسات، مسجلة 5048 وحدة خلال الشهور العشرة اﻷولي من العام الحالي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وجاءت العلامات الصينية في المرتبة الثانية، بحصة سوقية 28% - بعد تمكنها من بيع 3043 أتوبيسا، تبعتها "اﻷمريكية" بحصة 12.4% مسجلة بيع 1351 وحدة، واحتلت العلامات اﻷوروبية المرتبة الرابعة، بحصة 10.4% بواقع 1127 وحدة، فيما توقف المبيعات "الكورية" عند مستوي 54 أتوبيسا.

العلامات

الترتيب

المبيعات

الحصة السوقية%

اليابانية

1

5048

46.6

الصينية

2

3043

28

اﻷمريكية

3

1351

12.4

اﻷوروبية

4

1127

10.4

الكورية

5

51

0.4


وتصدرت "سوزوكي" قائمة المبيعات اليابانية للأتوبيسات، لتستحوذ على حصة سوقية53.7% بواقع 2712 وحدة، و "تويوتا"بحصة 39.5% مسجلة بيع 1996 أتوبيس، وتليها "ميتسوبيشي" بحصة 6.7%، بعد تمكنها من بيع 340 وحدة.

العلامات اليابانية

المبيعات

الحصة السوقية

سوزوكي

2712

53.7

تويوتا

1996

39.5

ميتسوبيشي

340

6.7

اﻷجمالي

5048

-


واحتلت "كينج لونج" المرتبة اﻷولي بقائمة المبيعات الصينية، بحصة سوقية 57.9% مسجلة بيع 1763 وحدة، وتبعتها "بايك" بحصة 19.4% بواقع 593 أتوبيس، كما سجلت "كاري" حصة 10.4% بواقع 319 وحدة، وبلغت مبيعات "بريليانس" نحو 368 أتوبيس بحصة 12%.

العلامات الصينية

المبيعات

الحصة السوقية

كينج لونج

1763

57.9

بايك

593

19.4

كاري

319

10.4

بريليانس

368

12

اﻷجمالى

3043

-


ووفقًا لـ"أميك"؛ تمكنت العلامة "شيفروليه" من بيع 1351 أتوبيس خلال الشهور العشرة اﻷولى من 2017، فيما توقفت مبيعات هيونداي عند 51 أتوبيسًا خلال تلك الفترة.

وتصدرت مرسيدس MCV قائمة مبيعات الأتوبيسات اﻷوروبية المنشأ، بحصة سوقية 94.7% مسجلة بيع 1068، فيما توقفت مبيعات "فولفو" عند مستوي 56 وحدة، و "ايفكو" بـ 3 أتوبيسات فقط.

بلد المنشأ

العلامات

المبيعات

الحصة السوقية

اﻷمريكية

شيفروليه

1351

-


اﻷوروبية

مرسيدس mcv

1068

94.7

فولفو

56

4.9

إيفكو

3

0.2

الكورية

هيونداي

51

-
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