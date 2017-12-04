الصينية تستحوذ على 28%.. والكورية تتوقف عند 51 وحدة



أحمد عوض:







استحوذت العلامات اليابانية علي نسبة 46.6% من مبيعات اﻷتوبيسات، مسجلة 5048 وحدة خلال الشهور العشرة اﻷولي من العام الحالي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".





وجاءت العلامات الصينية في المرتبة الثانية، بحصة سوقية 28% - بعد تمكنها من بيع 3043 أتوبيسا، تبعتها "اﻷمريكية" بحصة 12.4% مسجلة بيع 1351 وحدة، واحتلت العلامات اﻷوروبية المرتبة الرابعة، بحصة 10.4% بواقع 1127 وحدة، فيما توقف المبيعات "الكورية" عند مستوي 54 أتوبيسا.





العلامات الترتيب المبيعات الحصة السوقية% اليابانية 1 5048 46.6 الصينية 2 3043 28 اﻷمريكية 3 1351 12.4 اﻷوروبية 4 1127 10.4 الكورية 5 51 0.4







وتصدرت "سوزوكي" قائمة المبيعات اليابانية للأتوبيسات، لتستحوذ على حصة سوقية53.7% بواقع 2712 وحدة، و "تويوتا"بحصة 39.5% مسجلة بيع 1996 أتوبيس، وتليها "ميتسوبيشي" بحصة 6.7%، بعد تمكنها من بيع 340 وحدة.





العلامات اليابانية المبيعات الحصة السوقية سوزوكي 2712 53.7 تويوتا 1996 39.5 ميتسوبيشي 340 6.7 اﻷجمالي 5048 -







واحتلت "كينج لونج" المرتبة اﻷولي بقائمة المبيعات الصينية، بحصة سوقية 57.9% مسجلة بيع 1763 وحدة، وتبعتها "بايك" بحصة 19.4% بواقع 593 أتوبيس، كما سجلت "كاري" حصة 10.4% بواقع 319 وحدة، وبلغت مبيعات "بريليانس" نحو 368 أتوبيس بحصة 12%.





العلامات الصينية المبيعات الحصة السوقية كينج لونج 1763 57.9 بايك 593 19.4 كاري 319 10.4 بريليانس 368 12 اﻷجمالى 3043 -







ووفقًا لـ"أميك"؛ تمكنت العلامة "شيفروليه" من بيع 1351 أتوبيس خلال الشهور العشرة اﻷولى من 2017، فيما توقفت مبيعات هيونداي عند 51 أتوبيسًا خلال تلك الفترة.





وتصدرت مرسيدس MCV قائمة مبيعات الأتوبيسات اﻷوروبية المنشأ، بحصة سوقية 94.7% مسجلة بيع 1068، فيما توقفت مبيعات "فولفو" عند مستوي 56 وحدة، و "ايفكو" بـ 3 أتوبيسات فقط.





