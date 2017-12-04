قطاع التأمين يتجه نحو خدمات الإصدار الإلكترونى

أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة-min

❐ لبيب: المنظومة توفر للمتعاملين الأمان والسرعة فى إنجاز المطلوب

❐ عبد العزيز: مزايا لسداد الأقساط عن طريق بطاقات الائتمان

❐ عارفين: ننتظر الاستفادة من ارتفاع الوعى التكنولوجى



الشاذلى جمعة



يتجه قطاع التأمين صوب خدمات الإصدار الإلكترونى، مستفيدا من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر خلال العام الماضى، بالسماح بالإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية، مثل وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية، الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى»، ووثيقة تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر، بجانب تأمينات الحياة المؤقت، التى لا تحتاج إلى كشف طبى.



سارعت العديد من الشركات للحصول على ترخيص من الهيئة، بصفتها المشرف والرقيب على القطاع، للبدء فى العمل بتلك المنظومة بالتعاون مع شركات الوساطة التأمينية، ووكالات السياحة، بما يساهم فى توفير الوقت والجهد على الشركات، والعميل، ويضمن سرعة تحصيل الأقساط، وتوافر سيولة سريعة للشركات للاستفادة منها، فى توجيهها سريعا لقنوات الاستثمار مع القضاء على ظاهرة الغش والتحايل فى بعض الوثائق، والخطأ البشرى، وغيرها، والاستفادة من تطبيقات الهاتف الجوال، فى ظل انتشار الهواتف الذكية، وارتفاع مستوى الثقافة الإلكترونية فى المجتمع المصرى، خلال الأعوام الماضية.



قال إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة «الدلتا للتأمين»، إنها تعتبر أول شركة تأمين تحصل على رخصة الإصدار والتوزيع الإلكترونى، من هيئة الرقابة المالية لوثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية، الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى».



أضاف لبيب، أن توفير جميع عوامل الأمان فى عمليات إصدار الوثائق، للحفاظ على البيانات ومواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية، أو تعطل النظام، من خلال نظام تكنولوجى IT متقدم، ما راجعته الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافقت عليه لافتا إلى أنها نقلة نوعية كبيرة فى سوق التأمين، والاتجاه صوب الخدمات الإلكترونية، لمواكبة التطورات العالمية.



أوضح أن عملية إصدار الوثائق إلكترونيا، تكون لحظية، كما أن عملية تحصيل القسط تكون لحظية، عكس النظام اليدوى القديم، الذى كان يتأخر فيه التحصيل لمدة أسبوع أو 10 أيام، لذا فالنظام الإلكترونى يتيح توفير سيولة نقدية سريعة لشركات التأمين، تستطيع استغلالها فى القنوات الاستثمارية المختلفة وبالتالى تعظيم العائد منها مستغلة عامل السرعة.



أضاف لبيب أن شركته كانت متوقفة عن إصدار وثائق الإجبارى بسبب بعض الممارسات السيئة فى ذلك الفرع، منها الغش، والتحايل، وتزوير الدفاتر، ما كبد الشركات تعويضات غير مستحقة فى الماضى، وأدى إلى خسائر لافتا إلى أن النظام الإلكترونى يقضى على تلك السلبيات، وتكون شركته مسيطرة على عمليات الإصدار.



أشار إلى أن النظام الإلكترونى فى تأمينات السيارات الإجبارى يربط بين أكشاك الشركات، فى الوحدات المرورية، مع الخدام الرئيسى بشركة التأمين أون لاين، مع استخدام نظام QR CODE الذى يوفر إطلاع العميل على البيانات من خلال تطبيق معين، يقوم بقراءة رمز الباركود، على الوثيقة، عبر تطبيق الهاتف الجوال، ما يوفر الوقت والجهد على العميل.



تابع أن النظام يتحكم فى أسعار الوثائق حسب التعريفة الصادرة عن الهيئة، دون تدخل بشرى فى تلك العملية، لتلافى أخطاء العنصر البشرى، ويربط سداد العميل للقسط بطباعة الوثيقة آليا، ولن يطبع دون تأكد النظام من سداد القسط، بما يحافظ على حقوق الشركات المالية، كما أن النظام لا يقبل الإصدار بأثر رجعى للوثائق لمنع الغش، والتحايل كما أن التطبيق على الهاتف الجوال يتميز بسهولة التطبيق من خلال شاشة واحدة للإصدار، وتوافر قاعدة بيانات إلكترونية لدى شركة التأمين للإصدار والتعويضات.



لفت إلى أن شركته تدرب القائمين على عمليات الإصدار الإلكترونى من خلال دورتين إحداهما بشركة التأمين والآخر بوحدات المرور.



أكد أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة»، أن الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين على الحياة تطور فى السوق، ويسهم فى زيادة وثائق التأمين، وتوسيع قاعدة العملاء، وتبسيط إجراءات الإصدار، وسرعة تحصيل الأقساط لشركات التأمين، بما يوفر الجهد والوقت فى عمليات الإصدار، والتوزيع والتحصيل.



أشار عبد العزيز إلى أن شركته أطلقت مؤخرا منصة إلكترونية جديدة على الأجهزة الذكية، والبوابة الإلكترونية، تتيح لعملائها سداد الأقساط إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، بعدما حصلت على الموافقة النهائية على توفير تلك الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية، وتطبيق الهاتف الجوال، بما يتيح تقديم خدمات متنوعه لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين، للحصول على أنواع مختلفة من الوثائق والخدمات التأمينية، وتمكنهم من متابعة حالة الوثائق الخاصة بهم، والأقساط التأمينية التى يجب دفعها.



أضاف أن شركته تدرس خلال الفترة المقبلة إضافة خدمة جديدة للدفع عن طريق آليه المحفظة الإلكترونية، التى وصل عدد مستخدميها إلى ما يقرب من 9 ملايين شخص.



رأى أن تفعيل المنصة الإلكترونية وتطبيق الموبايل وحزمة الخدمات المرتبطة بها لا تقتصر فائدته على العميل فقط، بل يمتد ليشمل الجهاز التسويقى الخاص بالشركة، والوسطاء الخارجيين، الذين نسعى إلى تلبيه احتياجاتهم.



استطرد: «طرحنا أول وثيقتين إلكترونيتين لتأمينات الحياة تحت اسم «تسلم » هى للسيدات وللرجال، للتغطية التأمينية ضد مرض السرطان، قيمتها بين ١٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف هذه الوثيقة عن مختلف الوثائق، وأن مبلغ التأمين يدفع فى حالة الإصابة بالمرض، ولا ترتبط فقط بتكلفة العلاج، لكن بأعباء المرض المختلفة على الشخص، منها الانقطاع عن العمل، وغيره من الالتزامات المالية الأخرى.



أكد أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، أن شركته تنتظر الموافقة النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى».



أضاف عارفين أن الهيئة تراجع حاليا نظامها التكنولوجى، للتأكد من توافقه مع متطلبات الهيئة للإصدار الإلكترونى، لا سيما عوامل الأمان فى الإصدار و الإصدار اللحظى للوثائق، والتأكد من سداد الأقساط.



أكد أن الإصدار الإلكترونى يوفر الوقت والجهد لشركات التأمين فى عمليات إصدار الوثائق، وتحصيلها بما يوفر سيولة كبيرة لشركات التأمين، لاستغلالها فى الاستثمار دون تأخير، كما يرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مع تطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وتقيدم الخدمات التأمينية من خلالها.



اعتبر أن المستوى الثقافى التكنولوجى للعملاء ارتفع خلا الأعوام الماضية، مع انتشار الهواتف الذكية، والحواسب اللوحية، واستخدام الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى، بما يسهل من تقبل العملاء لعمليات الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين.



أكد أن توافر الكوادر بشركات التأمين للتعامل مع النظام التكنولوجى للإصدار الإلكترونى، والاستعانة بشركات تكنولوجية متخصصة، لتصميم تلك الأنظمة لصالح شركات التأمين فى إطار عملية ميكنة جميع عمليات الإصدار، والتعويض بشركات التأمين، وتكوين قاعدة بيانات إلكترونية، تساعد الشركات فى الاكتتاب الجيد، والتسعير السليم للمنتجات، وسرعة الدورة المستندية، واتخاذ القرارات.



كانت الهيئة العامة للرقابة قد سمحت العام الماضى لشركات التأمين أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية، والمحددة، إلكترونيا، وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى»، ووثيقة تأمينات السفر، بجانب التأمين متناهى الصغر، فضلا عن تأمينات الحياة المؤقت، التى لا تتطلب إجراء كشف طبى، من خلال نظم معلومات الشركات، وإتاحة طباعة الوثيقة، وتوزيعها بواسطة شركة التأمين مباشرة، أو من خلال شركات الوساطة، أو مكاتب السياحة فيما يخص وثيقة تأمينات السفر، بعد موافقة الهيئة.



تتضمن الضوابط شروط التعاقد بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع، أو شروط إتاحة طلب الوثيقة مباشرة من العميل، بحسب الحالة، والحد الأدنى من البيانات، والإرشادات الواجب عرضها على الشاشة الإلكترونية لطلب الوثيقة.



يقتصر دور الجهة القائمة بالتوزيع على إدخال البيانات الأساسية لوثيقة تأمين مصممة إلكترونيا، خلال خط الربط مع عدم السماح لها بإجراء أى تعديلات سواء بالإضافة، أو الحذف، على شروط الوثيقة إلا من خلال شركة التأمين ذاتها، تحت مسئوليتها والتأكيد على إخطار عملاء التأمين أن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع، وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين، التى تسوق، ولا عن سداد أى تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين وحدها، ووجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين، والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم.



على أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف، وعنوان البريد الإلكترونى المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.



نصت الضوابط علىخطوط الربط المستخدمة والنماذج المستخدمة لطلب إصدار الوثيقة، وبيانات الوثيقة، وقاعدة بيانات الوثائق المصدرة، والتوقيع الإلكترونى، حال تطبيقه من الشركة، وأن تسدد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة والموزعة إلكترونيا عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، من ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى، أو بطاقات الدفع المصرفية، وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.



يشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط خصمت على حساب العميل، أو سددها، أو تحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونيا، بأى أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد، بما لا يتجاوز 30 يومًا فى جميع الأحوال، وتوزيع وثائق تأمين إلكترونيا.



كما يجب ألا يكون اتخذ ضد الشركة أى من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1981، ما لم تكن قد أزالت أسباب اتخاذ ذلك التدبير ومضى على ذلك 3 أشهر على الأقل، والتقدم للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها لإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا، والتقدم للهيئة بما يفيد توافر المتطلبات الواردة فى هذا القرار فى النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة، وخطوط الربط وقنوات التوزيع، وتصدر الهيئة موافقتها من عدمه، فى ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، وإبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب.



اشترطت الهيئة على من يقوم بتوزيع تلك الوثائق لصالح شركات التأمين، أن تكون إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة، والسفر، أو شركات الطيران، المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، وتصدر الهيئة موافقتها من عدمه فى ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، وإبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب، وتسرى نفس الإجراءات على أى تعديلات لاحقة على العقد، وعلى شركة التأمين إبلاغ الهيئة خلال فترة لا تتعدى 3 أيام عمل من إنهاء العقد لأى سبب من الأسباب.