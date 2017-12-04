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اقتصاد وأسواق
المصيلحي: نعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين
الإثنين 04 ديسمبر 2017 02:09 م
وزارة التموين 2
أخر الأخبار
وزارة التموين 2
الغربية ـ محمد مجدي:
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري حاليا العمل علي حل مشاكل الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي.
وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، لوضع حجر أساس داون تاون طنطا، أنه جار الانتهاء أيضا من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة.
وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من ١٥٠ فدانا إلي نحو ٤٠٠ فدان إضافة إلي عمل شراكات مع المحافظات والمطورين، وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.
اقتصاد
اقتصاد وأسواق
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