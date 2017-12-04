مستثمرون: 2018 عام الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة

❏ ديزرت تكنولوجي: تنفيذ 3 مشروعات باستثمارات 1.8 مليار جنيه

❏ إفريقيا للطاقة: خطط لاقتحام 3 أسواق و500 مليون جنيه حجم أعمال مستهدف

❏ كايرو سولار: 75 مليون جنيه إيرادات مرتقبة.. ونركز على محطات الآبار



عمر سالم



اتفق مجموعة من رؤساء شركات الطاقة الشمسية، على أن 2018 عام الطاقات المتجددة، لا سيما فى ظل الاستثمارات الجديدة التى من المرتقب ضخها خلاله، عبر مشروعات تعريفة شراء التغذية الكهربائية، التى تصل إلى 2 مليار دولار.



رصدت “المال” تفاصيل الخطط الاستثمارية لـ 3 شركات عاملة بقطاع الطاقة المتجددة خلال العام المقبل، بجملة استثمارات وحجم أعمال يصل إلى 2.4 مليار جنيه، وإجمالى قدرات لمشروعاتهم تبلغ 120 ميجا وات .



تستهدف تلك الشركات التوسع فى السوق الإفريقية والعربية، لزيادة حجم أعمالها أو إيراداتها خلال الفترة المقبلة.



بداية قال ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻀﻠﻌﻰ، ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺩﻳﺰﺭﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، إن شركته تستهدف تنفيذ 3 مشروعات جديدة خلال 2018، باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه.



أضاف الضلعي فى تصريح لـ«المال»، أن شركته تنفذ 3 محطات شمسية، بقدرة 50 ميجا وات، لأول محطة ومحطتين بقدرة 20 ميجاوات لكل واحدة منهما، موضحا أن الشركة انتهت من تحقيق الإغلاق المالى لتلك المشروعات، تنفيذهما طبقا لتعريفة شراء الطاقة، التى من خلالها إنتاج الطاقة وبيعها لوزارة الكهرباء.



ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑاء، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺇﻟﻰ 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺷﺭاﺀ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.



أوضح الضلعي أن شركته تسعي لاقتحام الأسواق الخليجية، والإفريقية، خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن بعض تلك الأسواق محرومة من الطاقة، وتعانى من ارتفاع تكلفة وقود الديزل، ما يجعل الطاقة الشمسية أكثر طلبا لديهم، مقابل نظيرتها التقليدية.



قال إن العام المقبل يشهد تنفيذ حزمة مشروعات فى قطاع الطاقة المتجددة، على رأسها “الشمسية”، بهدف تنفيذ مخطط الحكومة فى رفع جملة إنتاج مصر من الطاقات المتجددة، لتصل إلى 20% بحلول 2022، و%37 في 2035.



قال ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ شرﻛﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، إن شركته تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال 2018 إلى 500 مليون جنيه، بزيادة 4 أضعاف عن العام الجاري.



أضاف حمدي فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة تخطط لاقتحام السوق الإفريقية لتنفيذ حجم أعمال يصل إلى 300 مليون جنيه، فى دول إثيوبيا، وأوغندا، والسودان، فى مشروعات محطات شمسية لري الأراضى عبر استخراج المياه من الآبار، كما أن شركته تستهدف اقتحام السوق السعودية خلال فترة لاحقة.



أشار إلى أن الشركة، نفذت حجم أعمال داخل السوق المحلية، بما يصل إلي 110 ملايين جنيه العام الجارى، متوقعا وصول إجمالى الطاقة المنتجة من مشروعات الشركة العام المقبل إلى 25 ميجاوات.



قال حاتم توفيق، عضو مجلس إدارة شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال 2018، ليصل إلى 75 مليون جنيه، بزيادة 6 أضعاف مقارنة بالعام الحالى، تركز على السوق المحلية حاليا.



أضاف توفيق أن شركة كايرو سولار، تخطط لتوليد طاقات إنتاجية من الشمس تصل إلى 4 ميجاوات خلال العام المقبل، مقارنة بـ 250 كيلو وات خلال العام الجاري، كما أن الشركة تركز على المحطات التى تنفذ للعملاء لبيع الطاقة إلى المشتركين والمستثمرين، والمحطات الشمسية التى تستخدم لآبار الري، التى توجه لاستصلاح الأراضى.



أشار إلى أن 2018 عام الطاقات المتجددة، لا سيما فى ظل زيادة الاستهلاك، وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، والطاقة الكهربائية، كما أن الطاقة الشمسية تكون أرخص، متوقعًا أن يسجل السوق 10 أضعاف الأنتاج الحالى، فى ظل دخول أكثر من 20 محطة شمسية عملاقة للخدمة، ضمن مشروعات تعريفة شراء الطاقة.