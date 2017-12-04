EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
تقرير : 637 مليار دولار استثمارات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط
الإثنين 04 ديسمبر 2017 01:55 م
الأمم المتحدة 5
أخر الأخبار
الأمم المتحدة 7
هاجر عمران:
قال تقرير صادر عن الغرفة الأمريكية للتجارة، إن الانتقال إلى نماذج التنمية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يولد فرص استثمارية بـ 637 مليار دولار حتى 2030 إلى جانب 12.4 مليون فرصة عمل .
ويعتبر التقرير الصادر اليوم الإثنين، تحت عنوان " أعمال أفضل لعالم أفضل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى جزء من سلسلة تقارير بدأ إصدارها فى يناير 2017 من قبل لجنة الأعمال والتنمية المستدامة .
وحسب التقرير فمن المتوقع أن يجذب قطاع الطاقة والمعادن 229 مليار دولار، و المدن نحو 183 مليار دولار بينما يجذب قطاع الصحة 133 مليارا و الأغذية والزراعة 92 مليارا.
وقال مارك مالوك براون، رئيس لجنة الأعمال والتنمية المستدامة، إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعد لفرض قواعد جديدة للمرأة واللاجئين، و تنويع مصادر اقتصاداتهم، مضيفا أن المنطقة لا تزال أمامها مسيرة طويلة للتحول إلى منطقة شاملة و مستدامة.
وأشار إلى أن التقرير يظهر وجود حافز اقتصادي مقنع و قوى فى المنطقة لتنفيذ سياسات التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا