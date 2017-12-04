القابضة تخصص 330 مليون جنيه للإسكندرية لتوزيع الكهرباء

الشركة القابضة للكهرباء

المال ـ خاص



قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تخصيص 330 مليون جنيه، لصالح شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لتمويل مشروعات وتوسعات «الأخيرة»، خلال 3 أعوام المقبلة.



قال حمدى عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية فى تصريح لـ«المـال»، إن الشركة خصص لها المبالغ المالية بداية من العام المالى الجارى 2017 / 2018، حتى عام 2019/ 2020، لافتاً إلى أن تلك المبالغ تخصص للشركة من خلال القرض الذى وقعت عليه «القابضة» مؤخرا، مع بنكى الأهلى ومصر، بقيمة 19 مليار جنيه.



أضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، للعمل على زيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض، والمتوسط، لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالشركة، ورفع الكفاءة الخاصة بالشبكة وتقليل الفقد.



أشار إلى أن خدمة الخط الساخن 121 للإبلاغ عن الأعطال أو السرقات؛ والإبلاغ عن قراءة العداد؛ موضحا أن الشركة تقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع بأعداد كبيرة لحل مشكلة القراءات غير الصحيحة، وضمان تقديم الخدمة الجيدة لعملاء الشركة، قامت حتى الآن بتركيب أكثر من 100 ألف عداد منذ بداية تلق الطلبات.



أوضح مصدر مسئول فى الشركة، أن الشركة أنشأت 4 محطات شمسية، بقدرات مختلفة، فوق أسطح مبانيها، عبر إنشاء محطة شمسية أعلى مبنى شبكات قدرة أبو قير، قدرة 32 كيلو وات، ومحطة أعلى مبنى شبكات برج العرب قدرة 20 كيلو وات، ومحطة أعلى مبنى شبكات القبارى، قدرة 20 كيلو وات، ومحطة أعلى مبنى تحكم بالإسكندرية بقدرة 20 كيلووات.



وإنشاء المشروعات بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، وتصل تكلفة المشروعات إلى 4 ملايين جنيه ممولة من الموارد الذاتية للشركة.



أشار المصدر فى تصريح لـ «المال»، إلى أن شركة الإسكندرية للتوزيع خصصت 8 ملايين جنيه، لتحويل الكابلات، والشبكات الهوائية إلى أرضية، عبر شركات محلية، منها الماكو، وإيجيماك، وغيرها، وحالياً توريد مالا يقل عن 100 كشك كهرباء، لصالح شركة الإسكندرية، من أجل تحسين الشبكة الكهربائية، استعداداً للصيف المقبل.



كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولي.



تستهدف الوزارة من الخطة الحالية تغيير 2481 كلم، على مستوى الجمهورية من كابلات هوائية إلى أرضية، أو مدفونة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تنتهى منها العام المالى الجارى.