أبوزيد: تنمية المشروعات يزور مطروح لتلبية احتياجات الأهالي

علاء أبو زيد 11 111

معتز محمود



أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ترأسه نيفين جامع، والتابع لوزارة الصناعة، سيزور المحافظة خلال أيام، بهدف التعرف على احتياجات المواطنين، وتم الاتفاق مع المحافظ وجار تحديد الموعد.



وكشف أبو زيد، أنه سيتم وضع خطط التعاون بين المحافطة والجهاز لإقامة المشروعات التنموية للشباب وزيادة فرص تدريبهم، والعمل علي توفير الخدمات المجتمعية للفئات الاكثر احتياجا لتحسين مستويات المعيشة للأسر الأولى بالرعاية مما يساهم بدوره في تنمية المجتمع المصري.



جاء ذلك خلال مشاركة محافظ مطروح في المؤتمر الختامي لاتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار والتشغيل، تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وممثلي الاتحاد الأوروبي والصندوق الاجتماعي للتنمية.



وأضاف أبو زيد، أن المؤتمر شهد عرضا لتجارب ناجحة في المحافظات التي ساهم خلالها الاتحاد الاوروبي في تتفيذ البرنامح القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية وتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وشدد محافظ مطروح، على أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة والمؤسسات غير الحكومية لدعم مسيرة التنمية ضمن استراتيجية مصر 2030.