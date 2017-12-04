وزير التموين يضع حجر أساس داون تاون طنطا

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدي



وضع منذ قليل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر الأساس لمشروع داون تاون طنطا في محافظة الغربية بحضور كل من إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية.



وقال المهندس أشرف دوس رئيس شركة فيرير جلوبال المنفذة للمشروع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مدينة طنطا، إن مستقبل الاستثمار في مصر يكمن خارج نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية نظرا لاحتياج تلك المناطق للتنمية والاستثمار.



وأشار دوس إلى أن اختيار مدينة طنطا في محافظة الغربية يأتي لأهمية هذا الموقع كونه يتوسط الدلتا حيث يقطنها 42 مليون نسمة ويساهم هذا المشروع في توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن ضبط الأسعار والارتقاء بجودة السلع نتيجة وجود مناطق لوجيستية وأسواق حديثة تدار بواسطة أحدث الأنظمة العالمية.



وحضر الافتتاح كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية.





