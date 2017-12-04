شركة سعودية تضخ 100 مليون جنيه استثمارات بقطاع المطاعم

خالد الحرثي

المال ـ خاص:



تدشن شركة الضيافة الدولية إحدي شركات مجموعة كي إيه القابضة السعودية فرعها الأول تحت العلامة العالمية (بريك تايم)، من المطاعم السياحية الفاخرة للطابع الإيطالي والشرقي فئه الخمس نجوم بمنطقة المهندسين بمصر، باستثمارات أكثر من ٥ ملايين دولار بما يقترب من 100 مليون جنيه وأكثر من ٣٠٠ فرصة عمل في قطاع الضيافة والمطاعم السياحية.



وأكد الدكتور خالد الحارثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كي إيه القابضة وعضو مجلس الأعمال السعودي المصري، أن المجموعة تعمل بخبرة دولية في مجال الضيافة والمطاعم السياحية وتمتلك أكثر من ١٠ علامات تجارية تعمل بكفاءه في هذا القطاع في السوق الخليجية، وتعتزم منذ عامين بتخطيط محكم علي ضخ استثمارات قوية في السوق المصرية في هذا المجال، كما نتطلع إلي الدفع بالعديد من الاستثمارات في القطاعات الأخري في السوق المصرية في مجالاتنا المختلفة لإيماننا بقوة ومتانة وسعة السوق.



وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إداره شركه إتش أوه سي للاستشارات الاستثمارية الدولية والعضو المنتدب لشركة الضيافة الدولية - مصر، أننا حريصون علي التوسع والتنوع في جذب الاستثمارات المباشرة لجمهورية مصر العربية، وأن الشركة تخطط لتدشين عدد ٥ فروع في ربوع مصر خلال عام ٢٠١٨ باستثمارات قد تصل ٢٠ مليون دولار أمريكي وتسهم في توفير فرص عمل في قطاع الفندقة والضيافة والتموين لأكثر من ١٠٠٠ شاب مصري، وهذا يأتي من ثقتنا التامة في كافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية الحكيمة في مراحل تحسين مناخ الاستثمار والعمل بكفاءة علي مراحل الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والإداري.

