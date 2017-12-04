الجارحي: خطة شاملة لتطوير مصلحة الجمارك

مها أبوودن



قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة تعمل على سرعة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة العمل الخاصة بالجمارك، والتي تشمل تحديث الإدارة الجمركية عبر ميكنتها لتوفير البيانات لصناع القرار في أسرع وقت ممكن.



وأضاف الجارحي خلال كلمته في الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والتي تستضيفها مدينة الأقصر لأول مرة كأول محافظة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تطوير مصلحة الجمارك يشمل أيضا إرساء منظومة الشباك الواحد في الإدارة الجمركية ورفع قدرات العاملين بها لمواكبة التطورات العالمية.



وأشار إلى أن استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلح الضرائب والموانئ وهيئات الفحص كان له نصيب من خطة تطوير عمل مصلحة الجمارك.



وأكد أن وضع التجارة الدولية حاليا يخلق تحديات أمام منظمة التجارة العالمية لتشجيع نفاذ السلع والبضائع في الأسواق وتيسير حركة التجارة من جهة تزامنا عدم الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي من جهة أخرى.



وأضاف الوزير أن هذه الاجتماعات تنعقد في مصر في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات اقتصادية مهمة بدأت تؤتي ثمارها على مستوى القطاعات المختلفة ومنها الجمارك.



ودعا الوزير وفود الدول المشاركة لزيارة المعالم السياحية بمدينة الأقصر التاريخية.



ومن جانبه، قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، موضحا أنه تم الانتهاء من عدد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص الذي يسهم بأكثر من 70% من حجم الاقتصاد.



وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار ومنها اتفاقية تيسير التجارة على المستوى التشريعي.



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية رقم 78 والذي تعقد فعالياته حاليا بمدينة الأقصر.