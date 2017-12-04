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اتصالات وتكنولوجيا
المركزي يدرس تيسيرات جديدة على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول
الإثنين 04 ديسمبر 2017 01:06 م
المركزي
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المركزي
محمود جمال وسيد بدر وسمية كمال:
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك التجاري الدولي، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزي لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "بافيكس" المنعقد على هامش معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومي فقط ومن خلال شركات المحمول، بينما في حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.
كما أشار إلى موافقة المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية على إعفاء الراغبين في بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، موضحًا أن انتشار المحمول بنسبة أكثر من 100% في مصر يدعم انتشار تحويل الأموال عبر المحمول.
وأوضح أن اتحاد البنوك يجري حاليًا دراسة مع اتحاد الصناعات لتحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدي في إطار زيادة نسبة الشمول المالي، مؤكدًا على أن تحقيق الشمول المالي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.
لفت إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي يؤدي لرفع نسبة المدخرات وبالتالي رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمي الذي يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد ضمن القطاع الرسمي.
ونوه إلى أن البنوك تسعى لتحقيق الشمول المالي على اعتبار أنه هدف قومي، مؤكدًا دور التكنولوجيا والقنوات الإلكترونية الجديدة في ضم فئات جديدة للقطاع المصرفي والاستجابة لاحتياجات الشباب.
البنك المركزى
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