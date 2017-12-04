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عقـــارات
أمجد حسنين : الإسكان مطالبة بخطة زمنية واضحة لطروحات الأراضي
الإثنين 04 ديسمبر 2017 12:45 م
أمجد حسنين 3
أخر الأخبار
أمجد حسنين 33
أحمد علي:
أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة "كابيتال جروب"، اليوم الإثنين، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مطالبة بخطة زمنية واضحة لطروحات الأراضي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف - خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 - أن وجود خطة بجدول زمني سيمنح المطورين العقاريين القدرة علي رسم خططهم الاستثمارية بشكل أفضل.
الإسكان
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