أمجد حسنين : الإسكان مطالبة بخطة زمنية واضحة لطروحات الأراضي

أمجد حسنين 33

أحمد علي:



أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة "كابيتال جروب"، اليوم الإثنين، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مطالبة بخطة زمنية واضحة لطروحات الأراضي خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وأضاف - خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 - أن وجود خطة بجدول زمني سيمنح المطورين العقاريين القدرة علي رسم خططهم الاستثمارية بشكل أفضل.