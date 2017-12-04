الإسكان تعتزم الترويج بالخارج لتصدير العقار المصري

المهندس خالد عباس

أحمد علي



كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة تعتزم المشاركة في عدد من المعارض الترويجية الخارجية في إطار استراتيجية تصدير العقار المصري.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثالث ديسمبر 2017، أن الوزارة ناقشت الأمر مع عدد من المطورين العقاريين لبحث تنظيم الصف الداخلي وتحديد الأهداف قبل الخروج للعالم وإعداد خطة حتى يتم تحقيق نجاح في تصدير العقار المصري.



وأرجع مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، توقف الترويج الخارجي منذ عام 2011 إلى قصر عمر التطوير العقاري بمصر بجانب الظروف والاضطرابات التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.





