أمجد حسنين: نعاني عدم التنسيق بين الإسكان والمجتمعات

أمجد حسنين

أحمد علي



أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب، وجود حالة من عدم التنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن مشروعات الشراكة.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017، أن الردود الواردة من الجهتين للمطورين العقاريين مختلفة تماما وتسبب حالة من اللبس لدي الشركات الراغبة في الشراكة.

