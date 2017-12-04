EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أمجد حسنين: نعاني عدم التنسيق بين الإسكان والمجتمعات
الإثنين 04 ديسمبر 2017 12:07 م
أمجد حسنين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أمجد حسنين: 3 عوامل تعيق التمويل العقاري
أمجد حسنين : سن التشريعات العقارية يجذب الاستثمارات الأجنبية
أمجد حسنين: بطء إصدار التراخيص والموافقات أبرز مشكلات السوق
أمجد حسنين
أحمد علي
أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب، وجود حالة من عدم التنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن مشروعات الشراكة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017، أن الردود الواردة من الجهتين للمطورين العقاريين مختلفة تماما وتسبب حالة من اللبس لدي الشركات الراغبة في الشراكة.
هيئة المجتمعات العمرانية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا