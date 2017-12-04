مساعد وزير الإسكان: استهلكنا 10 مليارات من مبادرة المركزي

المهندس خالد عباس

أحمد علي:



كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن استهلاك الشريحة الأولي من مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري والبالغة 10 مليارات جنيه.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017، أن البنك المركزي أتاح منذ أيام الشريحة الثانية بقيمة 10 مليارات جنيه أخري، مرجحا استهلاكها خلال عام ونصف من الآن.