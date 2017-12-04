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بورصة وشركات
غاز مصر توقع بروتوكولا لتوصيل الخدمة إلى العاصمة الجديدة
الإثنين 04 ديسمبر 2017 11:55 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة غاز مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة) لتوصيل شبكة الغاز لوحدات سكنية بالعاصمة الجديدة بقيمة إجمالية 66.9 مليون جنيه.
وقالت الشركة للبورصة المصرية إن البروتكول يشمل توصيل شبكة الغاز الأرضية الرئيسية داخل المدينة والتركيبات الخارجية لعدد (21810) وحدة سكنية.
وأضافت "تم توقيع البروتوكول من ناحيتنا، وجار التوقيع من الطرق الآخر على أن يبدأ التنفيذ خلال 2018"، ونوهت الشركة بأن جميع أعمال مشروعات الغاز الطبيعى فى العاصمة الجديدة قد تم أخذها فى الاعتبار عن تقدير القيمة العادلة للسهم.
أنشئت شركة "غاز مصر" فى عام 1983، وتمتلك شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 80 % من أسهمها، ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 120 مليون جنيه موزعا على 12 مليون سهم بقيمة أسمية عشرة جنيهات للسهم.
وتعمل الشركة فى مجال تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.
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