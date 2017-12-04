الإسكان : نسعي لتحويل الساحل الشمالي إلى مدينة متكاملة

خالد عباس

أحمد علي:



كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة تسعي إلى تحويل الساحل الشمالي إلي مدينة متكاملة بدلا من مدينة صيفية فقط.



وأضاف - خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 اليوم الإثنين - أن الوزارة وقعت اتفاقا لإنشاء أول جامعتين بالساحل الشمالي، وذلك في إطار تجهيز المنطقة للسكن الدائم .