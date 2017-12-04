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طاقة
مرزوق: 12 طلبا للاستثمار بمنطقة قناة السويس
الإثنين 04 ديسمبر 2017 10:40 ص
قناة السويس
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قناة السويس
عمر سالم:
كشف اللواء بحري محفوظ مرزوق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة لديها حاليا نحو ١٢ طلبا جديدا للاستثمار فى منقطة قناة السويس.
وأوضح فى تصريحات لـ"المال" أن هناك ٣ طلبات لمستثمرين للاستثمار بمجال البتروكيماويات وطلب لتجميع السيارات وطلب للاستثمار بمجال المنسوجات، بمساحات أكثر من ٦ كيلو متر مربع، رافضا الإفصاح عن حجم الاستثمار المرتقب لتلك الطلبات.
وأضاف مرزوق أنه مازال يتم دراسة مدينة السيارات والتى سيتم إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولم يتم تحديد موعد بدء تنفيذ المشروع رافضا الإفصاح عن اي تفاصيل.
وأشار أنه لم تحديد الموعد النهائي لتوقيع المنطقة الصناعية الروسية والتى ستنشأ بمنطقة قناة السويس، مؤكدا أنه وجه الدعوة لكافة المستثمرين الأجانب للاستثمار بتلك المنطقة التى تعد الأهم بالعالم، كما أنه لم يتم مناقشة إنشاء مصانع لتصنيع الخلايا الشمسية بمصر.
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