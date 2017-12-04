الصدّيقة بنت الصدّيق 2

رجائى عطية

ومن لوازم النزاع الشديد على الرزق وحماية الذمار، أن جعل المرأة العاملة نافعة فى حياة الأسرة وحياة القبيلة، وإذ أبت المعيشة الصعبة على البدوى أن يمارس الترف والبذخ، فلم يعد لديه ما ينفقه على المرأة، ومن ثم لم يعد له أرب عندها غير المتعة والمسرة، ولا عمل لها عنده غير الراحة والزينة، فكانت المرأة العربية فى البادية خاصة تبذل كل مستطاعها لخدمة أسرتها وقبيلتها.

سئلت «فاطمة بنت الخرشب» أى بنيك أفضل؟ فقالت: «والله لا أدرى».



ثم استأنفت فى تعليل ذلك بقولها: «إنى ما حملت واحدًا منهم تُضعَا (أى على أثر الحيض)، ولا ولدته يتنا (أى منكسًا)، ولا أرضعته غيلاً (الإرضاع أثناء الحمل)، ولا منعته قيلاً (أى الرضاع أثناء القيلولة لتخفيف حدة القيظ على الرضيع )، ولا أنمته تئدًا ( النوم فى موضع خشن أو صعب)، ولا سقيته هدبدًا (اللبن المتكبد)، ولا أطعمته قبل رئة كبدا ( إطعام الطفل بالكبد وما يثقل جوفه)، ولا أبتَّه على مأقة (أى المبيت على غضب وكمد)».



ويضيف الأستاذ العقاد أنه قد رويت عن نساء العرب صفات أخرى للحمل والرضاعة تشبه هذه الصفات فى جملة معناها، وهى صفات وإن لم تطابق العلم الحديث، إلاّ أنها على سذاجتها تدل على طب معروف فى علاج الحمل والولادة والرضاع.



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على أن هذا الشظف الشديد فى البادية، لم يكن خلوًّا من الرقة واللطف فى العلاقة بين الرجال والنساء.



وأهم الجوانب المؤثرة فى ذلك جانب النشأة فى « بيئة الحضارة » وجانب النشأة فى «بيئة السيادة».



فالحضارة تصقل الطباع وتهذب حواشى النفوس، وتغنى عن ثورة الغضب للذمار، وأول ما يظهر ذلك فى العلاقة بين الرجل والمرأة.



والسيادة تعلم السادة أن يعتنوا بمكان بناتهم من العز والرخاء، فلا يسلمونهن إلى من ينزل بهن إلى منزلة العقائل المبجلات.



ولهذا كان سادة العرب، فيما يقول الأستاذ العقاد، يختارون الأزواج لبناتهن، ولا يهملن أخذ رأيهن.



ومن أنباء ذلك أن «الحارث بن عوف المرى» قدم على «أوس بن حارثة الطائى» خاطبًا، فدخل أوس إلى زوجته واستدعى ابنته الكبرى وسألها عن رأيها بعد أن وصف لها مناقب الخاطب، قالت لأبيها: لا تفعل. قال: ولم ؟ قالت : لأنى امرأة فى وجهى ردة وفى خلقى بعض العهدة (جفاف الطبع)، ولست بابنة عمّه فيرعى رحمى، وليس بجارك فى البلد فيستحى منك، ولا آمن أن يرى منى ما يكره فيطلقنى فيكون علىّ وعليك من ذلك ما فيه!».



فصرفها، ودعا بابنته الوسطى وعرض عليها ما عرضه على أختها الكبرى، فقالت: «إنى خرقاء وليست بيدى صناعة ولا آمن أن يرى منى ما يكره فيطلقنى!» فلما دعا بأختها الصغرى قالت: «... ولكننى جميلة وجهًا الصناع يدًا الرفيعة خلقًا الحسيبة أبًا، فإن طلقنى فلا أخلف الله عليه بخير!».



وبالفعل تزوج الحارث بهذه الابنة الصغرى واسمها بهيسة وزفت إليه.



بيد أن قوة شخصية هذه الفتاة لم تقف عندما أبدته فى قبول الزواج، وإنما أنكرت من الحارث أن يدخل عليها فى ثياب العرس والحرب قائمة بين عبس وذبيان، فأكبر منها زوجها هذه الحكمة وسعى فى الصلح بين الطرفين حتى استجابوا له.



وممن جاءت الأنباء باستشارتهن فى الزواج، هند بنت عتبة بن ربيعة، أم معاوية بن أبى سفيان على ما تقدم فى أكثر من موضع.



ويستخلص الأستاذ العقاد من تكرار هذه الأنباء، أن استشارة البنات فى أمر زواجهن كانت عادة مرعية بين سادات العرب لا يشذ عنها إلاَّ قليل.



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ومن البديهى أن هذه العادات والآداب تعم الأمة إلاَّ ما قد يقع فيه الاختلاف بين فرد وآخر، أو بين طبقة وطبقة.



ومع ذلك فقد يبدو فى قبيلة بعينها أو بيتٍ من البيوت أنهم اختصوا بصفوة هذه الآداب والعادات.



وقد انطبق هذا الوصف على أصح ما يكون فى قبيلة « بنى تيم » إحدى البطون القرشية، ثم فى بيت أبى بكر الصدّيق على التخصيص، والذى كان بيته مثلاً فى هذه الآداب جميعها.



مرجع ذلك أن السيادة فى هذا البيت لم تكن سيادة طغيان، ولكنها كانت سيادة شرف وأمانة، وقد كانت حصة «بنى يتم» بين البطون القرشية فى الجاهلية القيام بأداء المغارم وضمان الديون، وهو ما يستوجب النصفة وحسن المعاملة ولا يستدعى البأس والإكراه.



وهكذا نشأ بيت الصدّيق على الرفق والدماثة ورقة الحاشية، واشتهر بتدليل نسائه وبناته حتى قيل إنهن كن أحظى النساء عند أزواجهن.



وقد بنى عبد الله أكبر أولاد الصدّيق بعاتكة بنت زيد العدوية، فهام بها وشُغل عن خاصة وعامة أمره، حتى نصح له أبوه أن يطلقها فطلقها كارهًا، ولكن حبه لها غلبه فأدركه الندم فنظم فيها القصائد الشعرية.



وأخوه عبد الرحمن بن أبى بكر، نفله عمر بن الخطاب «ليلى ابنة الجودى» من حسان غسان، فلازمها لا يفارقها فترة إلاَّ نظم الشعر فى الحنين إليها، ولما أفرط فى التعلق بها لامته شقيقته السيدة عائشة ومازالت به حتى جفاها، فعادت تلومه على جفائه لها، وقالت له: «أفرطت فى الأمرين. فإما أن تنصفها، وإما أن تجهزها إلى أهلها». فجهزها إلى أهلها.



وضُرِبَ المثل بابن أبى عتيق وهو من ذرية الصدّيق، وكانت بينه وبين عمر بن أبى ربيعة شاعر الغزل المشهور صداقة، فكان لا يكاد يسمع بخلاف أو جفاء بينه وبين زوجته حتى يركب إليه ولا يعود إلاَّ بعد الإصلاح بينهما.



وبرغم هذه الصداقة، كان يتحرج من نزوات صديقه الشاعر، ويراجعه، ولا يتركه حتى يجيبه بما يدفع الشك الذى راوده عنه.



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خلاصة هذا أن آداب الرجال والنساء فى بنى تيم كانت فيما ينوه الأستاذ العقاد مثالاً للرعاية التى تظفر بها المرأة العربية فى بيئة السيادة وبيئة الحضارة.



وكان أبو بكر نفسه مثلا من أمثلة الغيرة بين أهله وقومه، وقال عنه ابن سيرين : كان أبو بكر أغير هذه الأمة بعد نبيها.



ولما شبب عمر بن أبى ربيعة بعائشة بنت طلحة التيمية، هب له فتيان تيم ولم يتركوه حتى أقسم ألاَّ يعود إلى ذلك.



وعائشة هى التى كانت تُعاتَب فى كشف وجهها فتقول: «إن الله وسمنى بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضله، فما كنت لأستره. والله ما فىّ وصمة يقدر أن يذكرنى بها أحد».



وفى هذه البيئة التى تحوطها الحماية والرعاية، نشأت عائشة بنت الصدّيق رضى الله عنهما، ولكنها تفردت برعاية لم تشاركها فيها كثيرات غيرها، فقد تربت على النعمة والخير، وعلى العزة والكرامة، وتعلمت القراءة التى لم يكن يتعلمها إلاَّ القلّة القليلة من الأبناء فى بيوت السادة.



وصح بذلك أن يقال إنها كانت خلاصة الكرامة التى هيأتها لبناتها حميةُ البداوة، وصقلتها من الزمن شمائل الحضر ومآثر الشرف والسيادة.