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اتصالات وتكنولوجيا
السيسى: تكنولوجيا المعلومات حجر زاوية التحول لمجتمع رقمى
الإثنين 04 ديسمبر 2017 10:03 ص
السيسى 1111
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السيسى 1111
محمود جمال وسمية كمال
قال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، خلال إطلاقه إشارة بدء خدمة التأشيرة الإلكترونية، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية فى خطة الدولة، للتحول إلى المجتمع الرقمى المتكامل.
وشهد السيسى افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالقاهرة الجديدة أمس.
وافتتح الرئيس السيسى عبر «الفيديو كونفرانس»، المرحلة الأولى للقرية التكنولوجية فى محافظة بنى سويف، المقامة على 50 فدانًا، تبلغ المساحة المبنية منها 16 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، المقامة على 50 فدانًا، وتبلغ مساحة المبانى 16 ألف متر مربع.
كما افتتح المرحلة الأولى بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط الجديدة، وهى المنطقة المنتجة لأول هاتف محمول مصرى، بمساعدة خبراء صينين، ويبلغ عدد العاملين بالمصنع 500 عامل وفنى من صعيد مصر، تم تدريبهم فى الصين.
وأوضح السيسى أن القطاع يشهد جنى ثمار عدة مبادرات أطلقت خلال الأعوام الأخيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع، عبر توطين التكنولوجيا فى محافظات مصر المختلفة، وتوفير البيئة التى تشجع على بناء قدرات الشباب، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات.
وقال: «مع افتتاح مصنع للإلكترونيات فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط، نخطو أولى الخطوات على طريق تطوير الإنتاج المحلى للأجهزة الإلكترونية، والتوجه صوب تصدير منتج ذى علامة تجارية مصرية».
وأكد أن إطلاق مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية المصرية، مرحلة أولى من المشروع القومى المتكامل لتطوير أليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وبناء قواعد بيانات معلوماتية، ونظم تحكم ومراقبة توفر السيطرة الدقيقة، والقدرة على تحليل البيانات لكل منافذ الجمهورية.
وأضاف أنه فى إطار الدور التحفيزى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعقد الحكومة المصرية اتفاقا مع الأمم المتحدة، لإطلاق مركز إقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى مصر، وهو الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، على أن تركز مرحلته الأولى على توفير حلول إبداعية للتحديات فى قطاعات التعليم والصحة والصناعة والزراعة.
من جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضى، إن الدعم الذى قدمه الرئيس للقطاع يعكس أهميته، كأحد قاطرات الاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه تم إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول فى سبتمبر الماضى، وتستعد مصر حاليا بالدراسات والتجارب، لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس، لتكون من أوائل دول المنطقة المستخدمة لهذه التكنولوجيا.
السيسي
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