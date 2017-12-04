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اقتصاد وأسواق
الجارحي يحضر الدورة 78 من اجتماعات منظمة الجمارك العالمية
الإثنين 04 ديسمبر 2017 09:51 ص
عمرو الجارحي، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي، وزير المالية
مها أبوودن:
وصل صباح اليوم الإثنين، عمرو الجارحى وزير المالية، إلى مطار الأقصر، لحضور الدورة 78 من اجتماعات منظمة الجمارك العالمية.
وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتم تنظيم الدورة فى مصر منذ 40 عاما، واختارت الوزارة محافظة الأقصر لانعقادها لتعريف الوفود الأجنبية من أعضاء المنظمة على الحضارة المصرية القديمة.
وكانت قيادات الوزارة ومصلحة الجمارك قد أقامت حفل استقبال للوفود الـ30 المشاركة فى الدورة فى وقت متأخر من مساء أمس، وقام كل من عمرو المنير نائب وزير المالية، ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بالترحيب بهم، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الدورة، بعد قليل لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالجمارك.
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