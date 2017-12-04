صميم ترصد 400 مليون جنيه لاستحواذات بشركات EGX 70

خالد راشد من مؤسسى شركة صم للاستثمار المباشر والاستشارات المالية

أحمد على



رصدت شركة صميم للاستثمارات المالية، نحو 400 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من الاستحواذات خلال الشهور القليلة المقبلة.



وأوضح خالد راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة أن «صميم» تمتلك سيولة قدرها 400 مليون جنيه، تعتزم ضخها فى استحواذات بقطاعات الاتصالات، والتجزئة، والصناعة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، على هامش مؤتمر thoughts الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» أن شركته تستهدف ضخ المبلغ فى شركات مدرجة بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، ولا تضع «صميم» حداً أقصى للشركة المستهدف الاستحواذ على حصة منها.



وأوضح أنه سيتم أيضا ضخ استثمارات بنحو 500 مليون جنيه، لزيادة رأسمال الشركة خلال 2018.



كانت «المال» قد كشفت عن اعتزام شركة «صميم» رفع رأسمالها لمليار جنيه، بزيادة 500 مليون جنيه، تمولها عبر انضمام شركاء عرب وأجانب، لشراء حصة من الشركة تتراوح بين 25 - %30.



وأشار راشد، إلى أن شركته تستهدف توجيه حصيلة زيادة رأس المال المتوقعة فى استحواذات جديدة، خلال العامين المقبلين.



وأوضح أن سياسة «صميم» الاستثمارية، تقوم على شراء حصص بالشركات المدرجة بالبورصة تتراوح بين 26 - %30، لافتا إلى أن الحصص المستهدفة غير حاكمة، لكنها تؤمن لشركته حق التصويت على القرارات.



وبدأت انطلاقة «صميم» فى السوق المصرية، عبر استحواذها على حصة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، خلال العام الجارى والماضى.