القاهرة تضخ 800 مليون جنيه لإنشاء 6 كليات بجامعة بدر

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

❐ القلا: الاعتماد على التمويل الذاتى والتأجير التمويلى ومشاركة مستثمرين جدد



إيمان القاضى وشريف عمر



تعتزم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية، افتتاح 6 كليات جديدة بجامعة بدر الخاصة، بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى 6 مدارس جديدة، بإجمالي استثمارات 400 - 500 مليون.



وأوضح محمد حسن القلا، العضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر «الرؤساء التنفيذيين» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، أن الكليات الجديدة تشمل واحدة للطب البشرى، واخرى للبيطرى، وثالثة للقانون، فيما يتم المفاضلة لتحديد باقى الكليات، وأضاف أن «القاهرة» تستهدف الوصول بعدد كليات جامعة بدر إلى 15 خلال الفترة المقبلة.



واشار إلى أنه تم الوصول بعدد الطلاب خلال العام الجارى، لأكثر من 5500 طالب، ومستهدف زيادتهم إلى 8000 طالب، العام المقبل، على أن يرتفع العدد إلى 15 - 16 ألف فى مرحلة لاحقة.



كان «القلا» قد قال فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن شركته أنهت المرحلتين الأولى والثانية من جامعة بدر، والتى تضم 8 كليات، هى: طب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والعلوم المالية والإدارية، والصيدلة، والاقتصاد، واللغات والترجمة، والفنون التطبيقية.



وتقام جامعة بدر على مساحة 45 فدانا، فيما تبلغ الاستثمارات بخلاف الأرض 300 مليون جنيه.



على صعيد أخر، أشار القلا إلى أن الشركة تمتلك حاليا نحو 24 مدرسة، سترتفع إلى 30، من خلال إضافة 6 مدارس جديدة فى مناطق الدلتا والصعيد، لافتاً الى استحواذ شركته على مدرستين فى مشروع «هرم سيتى»، وثالثة بطريق الإسكندرية الصحراوى.



وحول تمويل التوسعات، قال إنه سيتم الاعتماد على الموارد الذاتية، بالإضافة إلى مصادر أخرى، مثل التأجير التمويلى، أو إدخال مستثمرين جدد لهيكل ملكية الشركة.



وكشف عن تأهل «القاهرة للاستثمار والتنمية»، للمشاركة بالمشروع القومي للمدارس، الذي طرحته الحكومة ضمن قائمة مختصرة تضم 6 أو 7 شركات، وما زالت فى انتظار القرار النهائى للوزارة.



كانت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، التابعة لمجلس الوزراء، قد وافقت منذ أشهر قليلة، على مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم تنفيذه على مراحل، تتضمن الأولى إنشاء 200 مدرسة.



يذكر أن «القاهرة للاستثمار والتنمية»، كانت قد توجهت للشطب الاختيارى من البورصة بنهاية عام 2014، بعد تلقيها عرضا للشراء الإجبارى من شركة «أبراج» للاستثمار المباشر الإماراتية.