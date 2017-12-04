البريد يوقع بروتوكولين تعاون مع ibm وdhl‎

البريد المصرى

المال ـ خاص:



توقع الهيئة القومية للبريد ظهر اليوم الإثنين، على هانش فعاليات اليوم الثانى من معرض ومؤتمر كايرو اى سي بمركز مؤتمرات معارض مصر بالقاهرة الجديدة بروتوكولين تعاون مع شركتي dhl وibm العالميتين.



يشارك فى الحفل عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وأحمد الفنجرى، المدير التنفيذى لشركة DHL مصر وعمرو طلعت مدير عام شركة IBM مصر.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق أمس الأحد، خلال افتتاح المعرض مبادرة مبرمجي المستقبل، والتي تركز على البرمجيات لطلبة المدارس لتعليم نحو 6 آلاف طالب لتعلم البرمجة كل عام.