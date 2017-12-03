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اقتصاد وأسواق
السويدي: تطبيق قانون الإدارة المحلية يحتاج بين 3-5 سنوات
الأحد 03 ديسمبر 2017 11:48 م
محمد السويدي اتئلاف دعم مصر
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محمد السويدي اتئلاف دعم مصر
أحمد صبرى:
قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الإدارة المحلية يحتاج بين 3-5 سنوات، مؤكدا أنه أهم القوانين التى يعمل عليها البرلمان فى الوقت الحالى وينتظر مراجعة مجلس الدولة لصياغته.
وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "يحدث فى مصر" على قناة mbc مصر أن مشروع القانون واجه العديد من المعارضات من بعض الوزارات لأنه سحب بعض اختصاصاتها وأسندها للإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه فى حال وصل البرلمان لحائط صد مع الحكومة سيطالب بإقالتها.
مجلس النواب
محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات
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